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Mercredi, 17 juin 2026

Faits divers

Temps de lecture : 1 min 36 s

Multiples chantiers sur les routes de Saguenay dès aujourd'hui

Le 17 juin 2026 — Modifié à 07 h 24 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Dans les prochains jours, Saguenay sera le théâtre de nombreux travaux routiers qui perturberont la circulation dans l’arrondissement de Chicoutimi.

Dès aujourd’hui à 9 h, des travaux de réfection de bordures débuteront sur le boulevard Talbot. Ceux-ci entraînent la fermeture de la voie de droite en direction nord entre les rues Néron et des Sœurs. Les entraves devraient se poursuivre jusqu’au vendredi 19 juin à 15 h.

Au même moment, un autre chantier s’amorcera sur le boulevard Sainte-Geneviève pour des travaux de réparation de trottoir. Ceux-ci se prolongeront jusqu’à demain à 15 h. Cette intervention force la fermeture de la voie de droite en direction sud à la hauteur du numéro 1073.

Réouverture de la route 172

Parallèlement à ces entraves, le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) annonce une bonne nouvelle pour les automobilistes : la route 172 est désormais rouverte à la circulation à la hauteur de la rivière aux Vases.

Le Ministère confirme que la construction du nouveau pont est terminée, et ce, dans les délais annoncés. Cela marque donc la fin d’un détour imposé depuis décembre 2023, alors que les usagers devaient emprunter la rue Adélard sur une distance d’environ un kilomètre.

Rappelons que l’ancien ponceau avait été fermé de manière préventive en septembre 2023 en raison de son état de dégradation avancée. Les travaux de remplacement avaient débuté en 2025 avec la construction des fondations de la nouvelle infrastructure ainsi que l’aménagement des berges de la rivière.

Malgré la réouverture, certaines interventions demeurent à prévoir dans le secteur au cours des prochaines semaines. Le MTMD indique que le pont temporaire situé sur la rue Adélard sera démantelé et que des travaux de réhabilitation de la route seront réalisés afin de finaliser le chantier.

Pas d’asphaltage cet été?

Toutefois, l’état du réseau routier régional pourrait être affecté par un autre enjeu d’importance. Selon plusieurs sources, les travailleurs syndiqués du ministère des Transports menacent de ne pas procéder à l’asphaltage prévu durant l’été 2026. Au printemps dernier, Québec avait pourtant annoncé des investissements de 211 millions de dollars pour les infrastructures routières du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Cette situation survient malgré le fait que l’entente actuelle entre le gouvernement et les travailleurs de la fonction publique demeure en vigueur jusqu’en 2028. Si cela se confirme, une majorité des travaux planifiés cet été pourraient ne pas se concrétiser.

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