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Le Saguenay–Lac-Saint-Jean possède des atouts majeurs en matière de commerce international. Ses infrastructures portuaires et industrielles, son réseau ferroviaire et sa proximité avec les ressources du Nord québécois lui confèrent une position stratégique. C’est ce potentiel que la Chambre de commerce et d’industrie de Saguenay–Le Fjord (CCISF) souhaite mettre en lumière lors de son prochain Rendez-vous économique, le 19 novembre, à l’Hôtel Le Montagnais.

« La région offre de nombreuses possibilités de diversification et de développement pour nos entreprises. Cet important rendez-vous sera notamment l’occasion d’identifier les marchés d’avenir à explorer, de même que les secteurs porteurs pour les entreprises d’ici », explique Marlène Gaudreault, PDG par intérim de la CCISF.

Intitulé Les horizons économiques de la voie maritime du Saguenay : 100 ans d’ouverture sur le monde, ce premier RDV économique de la saison s’inscrit dans une année marquante pour la région alors que Port de Saguenay célèbre son centenaire, Rio Tinto souligne un siècle de présence dans la région et que Ville de Saguenay a commémoré les 20 ans des croisières internationales. Trois anniversaires qui témoignent de l’importance du transport maritime dans le développement économique régional.

Des occasions à saisir

350 personnes sont attendues à l’événement présenté sous forme de petit-déjeuner qui débutera par une période de réseautage permettant aux participants d’échanger et de créer des contacts. Les conférences et les discussions prendront ensuite le relais.

Deux conférenciers viendront poser les bases de la réflexion. Josée Touchette, Directrice, Direction exécutive de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), se déplacera spécialement de Paris pour parler de commerce mondial et des chaînes d’approvisionnement. Par la suite, Mathieu Saint-Pierre, PDG de la Société de développement économique du Saint-Laurent, présentera les forces du fleuve et ses retombées économiques.

Les conférences seront suivies d’un panel de discussion réunissant plusieurs acteurs du milieu. Richard Tremblay, président de Charl-Pol et de Naval Québec, abordera les moyens de renforcer la compétitivité des entreprises et de soutenir leur croissance sur les marchés nationaux et internationaux, en illustrant ses propos par des exemples concrets tirés de son expérience au sein de sa propre entreprise. Un représentant du port de Rio Tinto, qui compte parmi les plus grands affréteurs maritimes au monde, présentera le fonctionnement et la pertinence de ses infrastructures dans le commerce international. Enfin, Robert Bellisle, PDG de QSL, présentera les capacités multimodales qui permettent à l’entreprise de jouer un rôle clé dans toute la chaîne logistique de 60 terminaux maritimes au Canada et aux États-Unis. La discussion sera animée par Carl Laberge, PDG de Port de Saguenay.

Passer de la réflexion à l’action

Les participants pourront aussi prendre part à un atelier consacré à l’importation et à l’exportation. Celui-ci sera coanimé par Nadine Brassard, DG de Serdex International, Raymond Mark, conseiller expert à l’importation pour l’Europe chez Investissement Québec, et Anne Defourny, conseillère économique et commerciale à l’Agence Wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers.

Ce premier RDV économique de la saison permettra aux entreprises de repartir avec des pistes concrètes. L’objectif est d’inspirer les PME, de leur faire connaître les ressources à leur disposition et de les aider à repérer de nouvelles possibilités d’affaires. « Nous avons des infrastructures et des avantages importants dans la région. Il faut que nos entreprises puissent les connaître et voir comment elles peuvent en profiter », conclut Marlène Gaudreault.