Du café de spécialité dans une ancienne église de Chicoutimi

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Le nom fait sourire, et c’est voulu. Holy Grounds, c’est un clin d’oeil au marc de café (les « grounds ») et au lieu qui l’accueille : une ancienne église de Chicoutimi, devenue ATHLX, centre d’entraînement et centre HYROX. Depuis janvier 2026, Frédéric-Antoine Roy y exploite un bar à espresso et nutrition pensé autant pour les sportifs que pour les amateurs de bon café.

Du café d'ici, bien fait

Les grains viennent d’Arvida Roasting Co., torréfacteur de la région, et le lait de Nutrinor. Au comptoir, l’équipe prépare espresso, cortado, cappuccino, latte et americano, chauds ou glacés. Le latté glacé à l’érable est devenu un incontournable de la maison. Pour ceux qui évitent la caféine, il y a aussi du café décaféiné, le matcha latte et le chai latté.

La nutrition, sans compromis

Côté nutrition, Holy Grounds propose des smoothies protéinés (cerise et choco, mocha, mangue, baies) et des bols açaï bien garnis. Le Bol Érable est la signature de la maison : sorbet d’açaï, granola, petits fruits, flocons de noix de coco, chips de banane et filet de sirop d’érable. On peut ajouter à sa commande 10 g de protéine Elevo, des électrolytes ou de la créatine. C’est l’idéal après l’entraînement ou pour un dîner rapide qui tient au corps.

Une équipe jeune et locale

Le café emploie une huitaine de jeunes de la région, surtout des étudiants. Quand le barista n’est pas sur place, le libre-service prend le relais, même le dimanche.

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Holy Grounds bar à espresso & nutrition

108, rue des Ormes, Chicoutimi (dans les locaux d’ATHLX)

581 306-2654

HEURES AVEC BARISTA |

Lundi : 8 h à 13 h 30 • Mardi au jeudi : 7 h 30 à 13 h 30 • Vendredi et samedi : 8 h à 13 h 30 • Dimanche : libre-service