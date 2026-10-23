La Jamaïque : bien plus qu’une plage, une île qui se vit!

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Bonne nouvelle pour les voyageurs du Saguenay–Lac-Saint-Jean : dès la fin novembre, il sera possible de s’envoler de Québec vers la Jamaïque!

J’ai eu la chance de vivre une immersion dans cet île chaleureuse et dépaysante. Je vais donc tenter de vous faire vivre une petite partie de ce que j’ai vécu avec mes coups ce coup de cœur de cette perle des Caraïbes.

Mais pourquoi choisir la Jamaïque?

Bien sûr, il y a les plages magnifiques, les eaux turquoise et les complexes hôteliers qui invitent à décrocher complètement. J’ai notamment eu le bonheur de découvrir la plage du Riu Palace Aquarelle. Un matin, nous avons décidé de marcher tôt, alors que le soleil se levait devant nous. Sous nos pieds, une longue grève sablonneuse. À nos oreilles, le bruit régulier des vagues. Devant nous, cette lumière du matin qui transforme le paysage.

Il y a des moments qui n’ont besoin de rien de plus pour devenir inoubliables. Celui-là en faisait partie. Pour les amateurs de plage, le Riu Palace Aquarelle est assurément une adresse à découvrir!

Pour ceux qui aiment quand ça bouge!

La Jamaïque sait aussi faire monter l’énergie d’un voyage de quelques crans! Le Riu Palace Aquarelle propose une animation soutenue, autant pour les enfants que pour les adultes. Ici, on ne risque pas de manquer d’occasions de s’amuser (ouf non 😊)

Notre groupe de conseillers en voyages et nous avons même participé à une soirée NEON organisée dans un autre complexe de la chaîne, situé un peu plus loin. Et le plus beau dans tout ça? Le service de navette en autobus était inclus. Une belle occasion de changer de décor, de rencontrer d’autres voyageurs et de prendre part à un événement festif de plus grande envergure.

C’est aussi ça, la Jamaïque : la liberté de choisir son rythme. Journée tranquille au bord de l’eau ou soirée haute en couleur, chacun peut y trouver son compte.

Et si on sortait explorer l’île?

Parce qu’un voyage en Jamaïque ne se résume pas à la piscine et à la plage, nous avons aussi profité de notre séjour pour découvrir les environs. Visite d’une distillerie de rhum jamaïcain, maison hantée et site historique ont ponctué nos journées. Autant de façons de découvrir une autre facette de l’île, au-delà des complexes hôteliers.

Mais une expérience m’a particulièrement marquée : la baignade dans les Luminous Lagoon.

Après un bon repas, notre guide nous a conduits en bateau vers ce lagon où se produit un phénomène naturel fascinant. Dans l’eau, de minuscules organismes, le phytoplancton bioluminescent, émettent une lumière bleutée lorsqu’ils sont agités. Il suffit de bouger dans l’eau pour voir apparaître ces petites lueurs, comme si la mer s’illuminait autour de nous.

Imaginez-vous nager dans une eau qui semble scintiller dans la nuit, comme si des milliers de petites lucioles marines s’étaient donné rendez-vous autour de vous!

La sortie a duré plus d’une heure. Pourtant, à notre retour, les dix partenaires de voyage qui nous accompagnaient partageaient le même sentiment que moi : nous aurions voulu que ce moment dure encore. Il y a des expériences qu’on photographie, d’autres qu’on raconte. Et puis, il y a celles qu’on voudrait pouvoir faire ressentir aux autres, tant elles nous semblent extraordinaires.

Cette baignade fait partie de celles-là.

Une nature qui nous en met plein la vue

La végétation jamaïcaine est abondante, luxuriante, généreuse. La nature occupe une place impressionnante dans le paysage et réserve de belles surprises à ceux qui prennent le temps de sortir des sentiers habituels.

À Ocho Rios, le parc des chutes de la Dunn’s River en est un magnifique exemple. Situé à environ sept minutes du complexe Moon Palace Jamaica, ce site naturel permet de remonter une chute d’eau directement dans son lit rocheux.

Et quelle expérience!

Au fil de la montée, on passe des rochers aux petites lagunes plus calmes, avant de traverser des sections où le courant se fait beaucoup plus puissant. On avance, on s’entraide, on s’émerveille. L’eau est cristalline et étonnamment vivifiante (voire froide, mais ça fait du bien 😊). Ce n’est pas une promenade de tout repos, mais avec les précautions appropriées et selon sa condition physique, l’expérience est accessible à de nombreux visiteurs.

On en ressort rafraîchi, revigoré et avec le sentiment d’avoir vécu quelque chose de différent. Une autre preuve que la Jamaïque possède des trésors naturels qui méritent qu’on s’y attarde.

Rien de mieux avant d’aller se reposer au chic Moon Palace Jamaica qui nous accueillait pour la suite du voyage. Un complexe hôtelier très complet (un beau 5 *).

La Jamaïque, mais laquelle?

Au cours de ce voyage, nous avons visité différents hôtels. Chacun avait sa personnalité, ses avantages et son ambiance. Et c’est probablement l’un des éléments les plus importants à retenir : il n’existe pas une seule façon de découvrir la Jamaïque.

Certains chercheront la tranquillité, comme je le souhaitais personnellement. D’autres voudront une animation constante, des activités pour toute la famille ou une vie nocturne animée. Certains rêveront d’excursions extraordinaires, tandis que d’autres voudront surtout profiter de la mer, du soleil et du confort de leur complexe.

La bonne nouvelle, c’est qu’il existe différentes options pour répondre à ces envies, avec des excursions dont les coûts, les distances et les exigences varient.

Mon conseil? Prenez le temps de décrire votre voyage idéal à un conseiller de l’agence, conseillers en voyages. En connaissant vos attentes, votre budget et le type d’expérience que vous recherchez, il pourra vous orienter vers le complexe qui vous correspond vraiment, en tenant compte des prix et des disponibilités.

Et puis, il y a les Jamaïcains…

Ce qui rend un voyage mémorable, ce sont aussi les gens qui donnent vie à la destination. Notre Emilie qui travaille à l’Office de Tourisme de la Jamaïque et qui avait comme tâche de nous faire comprendre la vibe de l’endroit la première. Quelle belle personnalité pétillante et pleine d’amour pour SON île.

J’ai été touchée par cette énergie, cette résilience et cette joie de vivre que l’on croise au fil des rencontres. Il n’est pas rare d’entendre des gens chanter avec enthousiasme, comme si la musique faisait naturellement partie du quotidien. Cette présence musicale, cette chaleur humaine et cette capacité à célébrer la vie malgré les embûches ajoutent une dimension particulière au séjour.

La Jamaïque se relève aussi des dommages causés par l’ouragan qui a touché certaines régions. La nature et les communautés n’ont pas toutes été épargnées, et la situation varie selon les secteurs. C’est une réalité à garder en tête lorsqu’on prépare son voyage, tout en sachant que découvrir une destination, c’est aussi rencontrer les gens qui la font vivre.

Je suis revenue de cette aventure avec des images plein la tête : un lever de soleil sur une plage presque silencieuse, une soirée NEON haute en couleur, une baignade dans une eau qui s’illumine dans la nuit et la fraîcheur vivifiante d’une chute naturelle.

La Jamaïque m’a rappelé qu’un voyage réussi n’a pas besoin de ressembler à celui du voisin. Il doit simplement nous ressembler, à nous.

Alors, cet hiver, pourquoi ne pas vous offrir votre propre version de la Jamaïque?

Et avec ce nouveau départ de Québec dès la fin novembre, le rêve devient un peu plus près de chez nous.

Il ne vous reste qu’à choisir l’expérience que vous souhaitez vivre. Pour le reste, laissez la Jamaïque vous surprendre. Le 24 octobre prochain aura lieu le grand rendez-vous du voyage à l’Hotel Delta de Jonquière. Emilie, Marcella et toute l’équipe de l’agence, conseillers en voyages de Roberval, Dolbeau et St-Félicien seront présents pour répondre à toutes vos questions et vous présenter les prix des séjours, départ de Québec ou Montréal.

Marlène Claveau

Propriétaire de Trium Médias et voyageuse dans l’âme

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