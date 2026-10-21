Perquisition à Larouche : 500 000$ volés sur le réseau ferroviaire

Le Service de police de Saguenay (SPS) procède présentement à une perquisition dans un domicile à Larouche en lien avec un vol important survenu sur un chantier ferroviaire du Canadien National. Une partie des objets volés a été retrouvée et un homme dans la fin de la quarantaine a été arrêté et pourrait faire face à des accusations de recel.

Selon les données recueillies jusqu’à maintenant par le SPS, des travailleurs ont quitté le chantier le 8 octobre 2026 après avoir entreposé leurs outils et le matériel nécessaire aux travaux dans des wagons verrouillés. Entre le 9 et le 12 octobre, une ou plusieurs personnes se seraient introduites dans les wagons et auraient dérobé de nombreux outils ainsi que divers objets liés aux activités ferroviaires. Selon l’estimation transmise au service de police par le contracteur, la valeur des biens volés et des dommages causés dépasserait les 500 000 $.

Cette opération s’inscrit donc dans l’enquête policière visant à établir les circonstances exactes de l’événement, à identifier la ou les personnes responsables et à retrouver les biens volés. Afin de préserver l’intégrité de l’enquête, aucun renseignement concernant les personnes d’intérêt, les éléments de preuve ou les moyens d’enquête ne sera communiqué pour le moment. Le SPS invite finalement toute personne qui détiendrait de l’information pertinente à communiquer avec le Service de police de Saguenay au 418-699-6000.