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Jeudi, 18 juin 2026

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Temps de lecture : 1 min 12 s

La chronique du Fjord-du-Saguenay

Le 18 juin 2026 — Modifié à 13 h 54 min le 17 juin 2026
Par MRC du Fjord-du-Saguenay

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Mot du préfet

Chères lectrices, chers lecteurs,

C’est avec grand plaisir que je vous présente une nouveauté dans votre journal : dès ce mois-ci, vous pourrez y découvrir les chroniques mensuelles de la MRC du Fjord-du-Saguenay.

Cette nouvelle section se veut un espace d’information privilégié afin de mieux vous faire connaître les initiatives de votre MRC. Vous pourrez notamment y lire les échos des séances du conseil de la MRC et vous informer sur divers dossiers et sujets d’intérêt général touchant notre milieu. 

Ces chroniques vous permettront également de découvrir ou de redécouvrir la richesse de notre vaste territoire de 44 000 km², à travers la mise en valeur de nos 13 municipalités et de nos 3 territoires non organisés (TNO). Chacun de ces milieux contribue à façonner l’identité unique et dynamique de notre MRC.

Nous souhaitons que cette nouveauté s’impose comme un rendez-vous mensuel attendu, contribuant à mieux faire connaître votre MRC.
Bonne lecture à toutes et à tous!

 

Écho du conseil

Lors de la séance du conseil de la MRC du Fjord-du-Saguenay tenue le 9 juin, une somme totale de 253 754$ $ a été remise en aides financières dans le cadre de la Politique de soutien aux projets structurants visant à améliorer les milieux de vie. 

Pour consulter le résumé du conseil, cliquez ici

 

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