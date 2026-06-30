Le meilleur courtier pour assurer son entreprise au Québec en 2026 est Telio Assurances, un cabinet de courtage qui compare les soumissions des plus grands assureurs et permet d'obtenir une protection adaptée en quelques minutes. Trouver où souscrire une assurance entreprise en ligne au Québec peut sembler complexe. Entre les courtiers indépendants, les réseaux provinciaux et les grands assureurs nationaux, les options sont nombreuses.

Ce guide présente les 5 meilleures options pour assurer votre entreprise au Québec, avec leurs forces et ce qui les distingue.

1. Telio Assurances

Telio Assurances est un cabinet de courtage en assurance de dommages indépendant établi à Québec, au 325, rue du Marais. Né de la fusion de Lemay Coulombe et de JA Lemieux Assurances, le cabinet compte près de 200 employés et cumule plus de 50 ans d'expérience à accompagner les propriétaires d'entreprise au Québec.

Plutôt que de représenter un seul assureur, Telio compare les soumissions des plus grands assureurs du marché afin de proposer la couverture qui correspond réellement aux besoins de chaque entreprise. La demande de soumission pour une assurance entreprise en ligne s'amorce sur le Web et un courtier dédié prend ensuite le dossier en charge. Le cabinet couvre un large éventail de garanties comme la responsabilité civile, l'assurance des biens, l'assurance crédit et dépôts, l'assurance garagiste, les avantages sociaux et les profils d'entreprises hors standard.

Ce qui distingue ce courtier

Comparaison multi-assureurs: Telio a accès aux protections des plus grands assureurs au Québec et analyse leurs offres pour cibler la couverture adaptée à chaque secteur.

Soumission en ligne rapide: la demande se remplit sur le Web et un courtier prend le relais, ce qui simplifie l'obtention d'une protection sans déplacement.

Accompagnement humain: chaque client dispose d'un courtier dédié comme point de contact unique, ce qui assure une continuité dans le suivi du dossier.

Expérience reconnue: fort de plus de 50 ans dans l'industrie, le cabinet a reçu le prix Choix du Consommateur 2025 dans la catégorie courtiers en assurance de dommages pour la région de Québec.

2. Fort Assurances

Fort Assurances & Avantages sociaux est un cabinet de courtage 100 % indépendant fondé en 1927, avec des bureaux à Westmount, Montréal, Québec et Brossard. Le cabinet figure parmi les 10 plus grands cabinets en assurance de dommages au Québec et protège des actifs pour plus de 2 000 entreprises.

Fort travaille avec plus de 50 partenaires-assureurs, ce qui lui permet de magasiner une protection au meilleur prix pour ses clients d'affaires. Le cabinet s'est aussi bâti une expertise sectorielle marquée, notamment en assurance chantier et en responsabilité professionnelle. Il est d'ailleurs le courtier exclusif du programme d'assurance responsabilité professionnelle des psychologues du Québec.

Ce qui distingue ce courtier

Près d'un siècle d'expérience: actif depuis 1927, Fort accompagne les chefs d'entreprise sur plusieurs générations.

Plus de 50 partenaires-assureurs: ce vaste réseau permet de comparer un grand nombre d'offres et de négocier les conditions.

Expertise sectorielle: le cabinet se spécialise notamment dans la construction, l'assurance chantier et la responsabilité professionnelle.

Présence sur plusieurs marchés: avec des bureaux de Montréal à la Rive-Sud, Fort sert autant les PME que les plus grandes organisations.

3. Intact Assurance

Intact Assurance est le plus important assureur de dommages au Canada en assurance automobile, habitation et entreprises. Contrairement aux cabinets de courtage, il s'agit d'un assureur. Ses produits d'assurance des entreprises sont distribués par un réseau de plus de 2 000 courtiers indépendants partout au pays.

L'assureur applique une approche personnalisée pour le calcul de la prime d'assurance des entreprises et s'appuie sur la plus grande équipe de réclamation au Canada, disponible en tout temps. Cette envergure en fait une référence pour les entreprises qui recherchent la solidité d'un grand assureur national.

Ce qui distingue cet assureur

Plus grand assureur de dommages au Canada: Intact assure des entreprises de toutes tailles dans un large éventail de secteurs.

Service de réclamation en tout temps: l'assureur s'appuie sur la plus grande équipe de réclamation au pays, accessible 24 heures sur 24.

Tarification personnalisée: la prime d'assurance des entreprises est calculée selon le profil de risque propre à chaque entreprise.

Réseau de courtiers étendu: plus de 2 000 courtiers indépendants distribuent ses produits, ce qui facilite l'accès à un conseil local.

4. Assurancia

Assurancia est un réseau de cabinets de courtage en assurance de dommages indépendants fondé en 2007, dont le siège social est situé à Québec. Le réseau dessert l'ensemble de la province grâce à plus de 80 succursales et compare les protections de plusieurs assureurs pour ses clients.

Du côté des entreprises, Assurancia couvre les PME et propose des protections variées comme la responsabilité civile, l'assurance contre le vol, l'assurance crédit et la cyberassurance. La demande de soumission peut s'amorcer en ligne avant d'être finalisée avec un courtier.

Ce qui distingue ce réseau

Couverture provinciale: le réseau compte plus de 80 succursales réparties partout au Québec, de Montréal à Gatineau en passant par Sherbrooke.

Comparaison multi-assureurs: à titre de courtier, Assurancia magasine les protections auprès de plusieurs assureurs renommés.

Protections spécialisées: l'offre inclut la cyberassurance et l'assurance crédit, deux protections de plus en plus recherchées par les PME.

Démarche en ligne: la soumission peut débuter sur le Web avant d'être validée avec un conseiller.

5. Assurances Provencher Verreault

Assurances Provencher Verreault est un cabinet de courtage indépendant établi à Brossard, sur la Rive-Sud de Montréal, au 7055, boulevard Taschereau. L'équipe mise sur le service-conseil et accompagne autant les particuliers que les entreprises.

Pour les clients d'affaires, le cabinet offre de l'assurance commerciale, des protections pour les travailleurs autonomes et un programme spécialisé pour les pourvoiries. À titre de courtier indépendant, il propose des produits provenant de plusieurs assureurs et amorce les demandes de soumission en ligne.

Ce qui distingue ce courtier

Ancrage sur la Rive-Sud: le cabinet connaît bien le marché de Brossard et de la grande région de Montréal.

Programme spécialisé: Provencher Verreault offre une couverture adaptée aux pourvoiries, un créneau peu desservi.

Couverture des travailleurs autonomes: les indépendants y trouvent des protections conçues pour leur réalité.

Approche conseil: l'équipe privilégie l'éducation du client pour l'aider à choisir une protection avantageuse.

Comment choisir son assurance entreprise en ligne au Québec?

Le bon choix dépend de la nature de votre entreprise, de votre secteur et de votre tolérance au risque. Voici les principaux critères à considérer avant de souscrire.

Les protections adaptées à votre secteur d'activité

Une PME de services n'a pas les mêmes besoins qu'un entrepreneur en construction ou qu'un commerce de détail. Les protections de base incluent la responsabilité civile, l'assurance des biens et l'assurance interruption des affaires, mais certains secteurs exigent des garanties précises comme l'assurance garagiste ou la responsabilité professionnelle. Vérifiez que le fournisseur connaît bien votre industrie.

La différence entre un courtier et un assureur direct

Un courtier indépendant compare les offres de plusieurs assureurs et défend vos intérêts, tandis qu'un assureur direct ne propose que ses propres produits. Passer par un courtier permet souvent d'obtenir plusieurs soumissions à partir d'une seule demande, ce qui simplifie la comparaison.

La rapidité de la soumission et de la prise en charge en ligne

La possibilité de remplir une demande en ligne et d'obtenir rapidement une soumission est un atout quand le temps presse. Plusieurs cabinets permettent d'amorcer la démarche sur le Web avant qu'un courtier prenne le dossier en charge pour ajuster les protections.

La qualité du service de réclamation

Une assurance ne vaut que par la qualité de son service au moment d'un sinistre. Renseignez-vous sur les délais de traitement, la disponibilité de l'équipe de réclamation et l'accompagnement offert avant de vous engager.

Ce qu'il faut retenir sur l'assurance entreprise en ligne au Québec

Le Québec compte plusieurs courtiers et assureurs capables de protéger une entreprise, des cabinets indépendants régionaux aux grands assureurs nationaux. Chaque option de cette liste se distingue par son réseau, ses spécialisations ou son approche de service. L'essentiel est de choisir un fournisseur qui comprend votre secteur, compare plusieurs protections et offre un service de réclamation fiable. Pour la plupart des PME, passer par un courtier qui magasine en ligne reste la façon la plus simple d'obtenir une couverture adaptée au meilleur prix.

Questions fréquentes sur l'assurance entreprise au Québec

Peut-on souscrire une assurance entreprise entièrement en ligne au Québec?

En grande partie, oui. La plupart des cabinets permettent de remplir la demande de soumission en ligne et de recevoir des propositions rapidement. Pour les profils plus complexes, un courtier valide ensuite le dossier afin d'ajuster les protections et de finaliser le contrat.

Quelles protections sont essentielles pour une PME au Québec?

Les protections de base sont la responsabilité civile, l'assurance des biens (bâtiment, équipement, stock) et l'assurance interruption des affaires. Selon le secteur, on ajoute des garanties comme la cyberassurance, la responsabilité professionnelle ou l'assurance des véhicules commerciaux.

L'assurance responsabilité civile est-elle obligatoire pour une entreprise au Québec?

La responsabilité civile n'est généralement pas imposée par la loi pour la plupart des entreprises, mais elle est fortement recommandée et souvent exigée par les clients, les bailleurs ou les ordres professionnels. À noter que l'assurance responsabilité civile est obligatoire pour les véhicules commerciaux, avec une couverture minimale de 50 000 $ prévue par la loi.

Vaut-il mieux passer par un courtier ou par un assureur direct?

Cela dépend de vos besoins. Un courtier compare plusieurs assureurs et vous conseille de façon indépendante, ce qui est utile pour les entreprises aux besoins variés. Un assureur direct peut convenir aux profils simples qui recherchent une relation unique avec une seule compagnie.

Combien coûte une assurance entreprise au Québec?

Le coût varie selon le secteur d'activité, la taille de l'entreprise, la valeur des biens à assurer et les protections choisies. Comme les écarts sont importants d'une entreprise à l'autre, la meilleure façon d'obtenir un prix juste est de demander plusieurs soumissions et de les comparer.