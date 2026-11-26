Au lendemain d’une rencontre tenue à Jonquière avec le chef de la direction de Rio Tinto Aluminium, Jérôme Pécresse, le député bloquiste de Jonquière-Hébertville-Pays-des-Bleuets Mario Simard et le député péquiste de Jonquière Jimmy Bouchard se montrent optimistes quant à l’avenir du projet de laminoir au Québec.

Cette rencontre s’inscrit dans la foulée des démarches entreprises au cours des dernières semaines par les deux députés afin de faire valoir l’importance de la deuxième et de la troisième transformation de l’aluminium. Selon Mario Simard, le Québec doit aller au-delà de la simple production pour maximiser les retombées économiques de cette ressource.

« Cela fait des années que nous répétons à Ottawa qu’il ne suffit pas de produire de l’aluminium primaire au Québec pour véritablement profiter de notre potentiel. Il faut transformer cet aluminium ici, créer davantage de valeur chez nous et maintenir les emplois et l’expertise dans notre région. », soutient-il.

Ce dernier se réjouit du retour du dossier du laminoir dans les discussions, mais souligne qu’il faut désormais profiter de cette occasion pour faire avancer concrètement le projet dans la région. Il souligne également l’ouverture de Rio Tinto lors de la rencontre.

« La rencontre d’hier nous a permis d’échanger directement sur les perspectives pour le secteur. Nous apprécions l’ouverture démontrée par Rio Tinto et souhaitons maintenir ce dialogue constructif. », ajoute-t-il.

Parallèlement à ces discussions, les deux députés indiquent avoir amorcé des échanges avec plusieurs acteurs importants des secteurs industriels du Québec et du Canada afin d’évaluer les besoins présents et futurs en feuilles d’aluminium.

« Notre région possède ce que bien des endroits dans le monde aimeraient avoir : une production d’aluminium de classe mondiale, une expertise exceptionnelle, une énergie propre et une main-d’œuvre spécialisée. Nous avons toutes les cartes en main. », affirme Jimmy Bouchard.

Selon lui, le contexte commercial actuel avec les États-Unis, marqué par l’incertitude tarifaire, pourrait également favoriser l’émergence d’un projet de transformation de l’aluminium au Québec.

« Nous sommes prêts à travailler sur le dossier et si l’industrie manifeste un intérêt, la région doit être à la table dès maintenant. Nous devons nous organiser et démontrer pourquoi le Québec et le Saguenay-Lac-Saint-Jean sont l’endroit naturel pour un tel projet », conclut-il.