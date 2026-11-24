La compagnie aérienne Air Creebec bonifiera son offre de service entre Montréal et Saguenay à compter du 29 novembre en ajoutant un aller-retour le dimanche soir entre l’aéroport Montréal-Trudeau et l’aéroport de Saguenay-Bagotville.

Avec cette nouvelle desserte, la liaison sera désormais assurée six jours par semaine. Air Creebec maintiendra ses deux allers-retours quotidiens du lundi au vendredi, auxquels s’ajoutera un vol aller-retour le dimanche.

« Depuis le lancement, la liaison a tenu son horaire sans exception. C’est sur cette base que nous ajoutons une sixième journée. Une région se développe quand elle peut compter sur son lien aérien, et c’est l’engagement que nous prenons envers le Saguenay–Lac-Saint-Jean. », a déclaré Edward Trahan, directeur, Marketing et Développement des affaires d’Air Creebec.

Le nouveau vol du dimanche décollera de l’aéroport de Montréal à 16h15 pour un atterrissage à Saguenay à 17h35. Il fera ensuite le chemin inverse dès 18h05 pour une arrivée dans la métropole québécoise prévue à 19h20.

L’annonce a été chaudement saluée par Promotion Saguenay. L’organisation soutient que l’amélioration de l’offre de transport aérien constitue un levier important pour soutenir le développement économique de la région et renforcer ses liens avec les grands centres.

« L’ajout de ce vol le dimanche offre davantage de flexibilité aux gens d’affaires comme aux visiteurs et répond à un besoin concret de notre milieu. Nous sommes heureux de voir Air Creebec poursuivre le développement de sa liaison avec le Saguenay. », affirme Priscilla Nemey, présidente-directrice générale de Promotion Saguenay.

Fondée en 1982 par la Nation crie, Air Creebec est une compagnie aérienne régionale détenue entièrement par les Cris. Elle dessert aujourd’hui 16 destinations au Québec et en Ontario grâce à une flotte de 22 appareils. Chaque année, plus de 200 000 passagers utilisent ses services.