À l'approche du Vendredi fou et du début de la période des Fêtes, Détail Québec dévoile les résultats de son Diagnostic sectoriel de main-d'œuvre du commerce de détail 2027-2030, une étude qui met en lumière les défis auxquels est confrontée l'industrie au Québec.

Réalisé en collaboration avec la firme SOM, l’enquête s'appuie sur les réponses de 1 019 employeurs et 555 travailleuses et travailleurs du secteur. Il brosse un portrait d'une industrie qui demeure un pilier de l'économie québécoise, tout en étant confrontée à des enjeux persistants de recrutement, de rétention du personnel et d'adaptation technologique.

Avec plus de 37 000 établissements et quelque 265 000 emplois, le commerce de détail conserve un poids économique important dans la province. Toutefois, le secteur a perdu 1 046 établissements depuis 2022 et le nombre d'emplois a diminué de 4 % depuis 2023. Les ventes continuent de progresser, mais à un rythme inférieur à celui de l'inflation, ce qui témoigne des pressions économiques qui pèsent sur les détaillants.

Un roulement de personnel élevé

L'étude révèle également un taux de roulement du personnel de 24 %, soit plus du double de la moyenne observée dans l'ensemble des industries canadiennes, établie à 10 %. Ce phénomène est particulièrement marqué dans les emplois de première ligne.

Même si le nombre de postes vacants a diminué de moitié depuis 2022, les employeurs continuent d'éprouver des difficultés à recruter et à retenir leur personnel. Plusieurs entreprises peinent à trouver des candidats possédant les compétences recherchées.

Du côté des travailleurs, les horaires de travail constituent généralement un point positif. En revanche, la rémunération globale ainsi que les possibilités d'avancement professionnel suscitent davantage de réserves. Malgré ces préoccupations, près de sept salariés sur dix, soit 69 % des répondants, prévoient demeurer dans le commerce de détail au cours des trois prochaines années.

L'étude met également en lumière la problématique de l'incivilité de la clientèle. Au total, 70 % des travailleuses et travailleurs interrogés affirment avoir été confrontés à des comportements irrespectueux de la part de clients au cours de la dernière année. Parmi eux, 18 % indiquent vivre ce type de situation de manière fréquente.

La concurrence et le virage numérique au cœur des préoccupations

À l'horizon de l’année 2030, les employeurs identifient plusieurs défis majeurs. La concurrence entre les détaillants étrangers et les plateformes d'achat en ligne figure en tête de liste, suivie de l'attraction et du recrutement de la main-d'œuvre, de l'amélioration des activités de commerce électronique, du développement des entreprises ainsi que de l'incertitude économique et politique.

Malgré ce contexte, certaines entreprises demeurent optimistes. Près de 29 % d’entre elles prévoient augmenter leurs effectifs au cours des trois prochaines années.

Le rapport souligne également les défis liés à l'adoption des nouvelles technologies. L'intégration de l'intelligence artificielle demeure inégale dans le secteur. Près de la moitié des travailleurs sondés, soit 49 %, affirment ne pas utiliser cette technologie dans le cadre de leur emploi, une proportion encore plus élevée parmi le personnel œuvrant sur les planchers de vente.