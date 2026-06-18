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Jeudi, 18 juin 2026

Économie

Temps de lecture : 46s

300 000 $ pour aménager les forêts publiques locales au Saguenay

Le 18 juin 2026 — Modifié à 13 h 17 min
Par Olivier Claveau - CKAJ 92,5

La MRC du Fjord-du-Saguenay annonce des investissements de plus de 300 000 $ en travaux d’aménagement forestier sur les terres publiques intramunicipales (TPI) dont elle assure la gestion. De ce montant, 152 293 $ proviennent du ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF).

Au cœur de cette initiative se trouvent des travaux sylvicoles visant à assurer la régénération et la vitalité des forêts publiques. Concrètement, cela se traduira par la mise en terre de près de 100 000 plants sur les TPI du territoire, de 40 hectares de préparation de terrain, de 75 hectares de dégagement de plantation et de 20 hectares d’éclaircie précommerciale.

Ces investissements sont rendus possibles, notamment grâce au Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) du MRNF, qui soutient la réalisation d’interventions ciblées favorisant une gestion responsable et durable des ressources forestières.

En plus de soutenir l’économie locale, ces travaux permettront de mettre en œuvre la stratégie d’aménagement forestier définie dans la planification d’aménagement intégré tactique des TPI, assurant ainsi la pérennité des forêts publiques. Mentionnons que ces investissements seront réalisés entre le 1er avril 2026 et le 31 mars 2027. 

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