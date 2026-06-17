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Mercredi, 17 juin 2026

Économie

Temps de lecture : 29s

Domaine Le Cageot : Pas de relance finalement

Le 17 juin 2026 — Modifié à 07 h 27 min
Par Dominic Bolduc - CKAJ 92,5

Malgré une tentative de relance ce printemps, le Domaine Le Cageot de Jonquière ne reverra pas le jour. Les nouveaux investisseurs ont décidé de se retirer du projet pour viser autre chose.

Après avoir connu des ennuis financiers à partir de 2024, les propriétaires du vignoble saguenéen ont annoncé la faillite à la fin de 2025.

Toutefois, de nouveaux investisseurs avaient fait l’acquisition de l’entreprise au début de l’année pour relancer les activités d’ici l’été. Il semble que les plans de ceux-ci aient changé car la clé a officiellement été mise sur la porte dans les derniers jours.

Le 92,5 a tenté de contacter la direction du Domaine, mais cette dernière n’a pas voulu répondre aux questions.

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