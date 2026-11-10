Culture

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Footloose en comédie musicale à l’UQAC

Le 10 novembre 2026 - Modifié à 09 h 02 min
Par Noah Gauthier-Morin - Journaliste

Le film mythique des années 80, Footloose, revivra sur scène, alors que la troupe de la comédie musicale de l’UQAC offrira deux représentations, les 2 et 3 avril 2027, à la salle François-Brassard du Cégep de Jonquière.

Plus de 80 personnes prennent part au projet, dont une quarantaine d’acteurs et de danseurs. Bien que la troupe n'en soit qu'à sa deuxième année d'existence, elle souhaite poursuivre le développement de cette initiative et rassembler des passionnés de théâtre musical de différents horizons.

Bingo-bénéfice

C’est pourquoi la troupe organise un bingo-bénéfice afin de financer cette prochaine production. L’activité se tiendra le vendredi 13 novembre à 19 h, au centre social de l’UQAC. Plusieurs prix seront remis aux participants, dont deux paires de billets pour assister au spectacle de Céline Dion à la Bolduc, d’une valeur de 280 $ chacune.

Les billets pour le bingo sont offerts au coût de 15 $ pour les étudiants et les enfants, et de 20 $ pour les adultes. L’activité est ouverte à l’ensemble de la population, et non seulement à la communauté universitaire. Les personnes intéressées à participer au bingo peuvent s'inscrire par à l’aide des pages Instagram et Facebook de la Comédie musicale UQAC. Sinon, appelez au 418-944-2994.

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