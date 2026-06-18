Le dévoilement d’une vision « ambitieuse mais réaliste »

C’est au cœur de l’ancienne église Sainte-Thérèse que la direction du Musée du Patrimoine d’Arvida a dévoilé sa vision pour les prochaines années. À l’occasion du centenaire de la ville, le musée a partagé ses projets pour en faire « une destination culturelle incontournable ».

Salle de classe, exposition permanente, réserve muséale ouverte : le Musée du Patrimoine innove. « On veut en faire un lieu où on ne vient pas seulement découvrir l’histoire d’Arvida, mais un lieu où on participe à son avenir », a annoncé avec fierté la directrice générale, Marianne Salesse-Côté.

Le musée sera ainsi doté d’une salle de conférence, de postes informatiques dans le but d’accueillir des chercheurs et des étudiants. Le public pourra également observer la réserve muséale qui sera exposée.

Une salle de classe sera aménagée, un souhait de la directrice générale qui a pu observer des installations similaires dans d’autres musées français. « Ça m’illumine parce que, naturellement, quand on va créer l’exposition permanente, y’a toujours de l’éducation qui est faite au travers, alors on pourrait très bien donner un cours de français ici, en utilisant des mots en lien avec Arvida, par exemple. » Le musée collabore déjà avec la Commission scolaire de La Jonquière, qui a fourni une lettre d’appui.

« Un musée qui vit »

Une nouvelle exposition permanente se trouvera au premier niveau de l’église. Elle racontera l’histoire d’Arvida en laissant une place particulière aux témoignages des citoyens.

La direction du musée souhaite en faire un lieu convivial et de partage. « Nous voulons en faire beaucoup plus qu’un lieu d’exposition, nous voulons aussi que ce soit un lieu vivant, un lieu accueillant, un lieu que les gens ont envie de venir découvrir, de visiter, un lieu où ils peuvent se rencontrer », explique Marianne Salesse-Côté.

« Nous voulons que les citoyens se sentent ici un peu comme chez eux », assure-t-elle.

Un soutien financier nécessaire

Les projets qui ont été dévoilés reposent sur plusieurs années de travail et « c’est une vision qui ne pourra se réaliser qu’avec l’appui de nos partenaires, de nos membres, de nos bénévoles et de toute la communauté », rappelle Marianne Salesse-Côté.

La reconversion de l’église représente un montant projeté de 12 millions de dollars et l’aménagement intérieur coûtera environ 3 millions supplémentaires. Le président de l’arrondissement de Jonquière, Carl Dufour, a salué le travail du député Yannick Gagnon, qui a rendu le projet possible : « Yannick, sincèrement, a réussi un tour de force en allant chercher une motion à l’Assemblée nationale de tous les partis confondus. »