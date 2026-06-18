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Jeudi, 18 juin 2026

Culture

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Le Musée de la Défense aérienne inaugure une nouvelle exposition

Le 18 juin 2026 — Modifié à 08 h 20 min
Par Isolyne Chapeyrou - Trium Médias

Cet été, les visiteurs du Musée de la Défense aérienne à La Baie pourront découvrir une toute nouvelle exposition permanente intitulée Les ailes du Nord. C’est pour l’ouverture de la saison 2026 que le musée a dévoilé cette nouvelle exposition qu’on souhaite « immersive, interactive et humaine ». 

C’est un projet de plus d’un an qui a vu le jour en ce début de semaine. « Ça a été un projet très court », souligne la conservatrice du musée, Nancy Girard. Des projets de cette envergure nécessitent généralement un an et demi, voire deux ans. Le président de la corporation Patrimoine aéronautique Saguenay–Lac-Saint-Jean, François Gagné, témoigne de la rapidité du projet : « Il y a 3 mois, il n’y avait qu’un plancher et un plafond ici. » 

C’est donc un nouveau départ pour le musée puisque l’ancienne exposition permanente était en place depuis plus de 13 ans : « C’était le temps, on avait fait le tour, non pas sur les contenus, mais sur la scénographie surtout », explique Nancy Girard. Une exposition permanente se renouvelle généralement tous les 7 à 10 ans, ce qui explique l’enthousiasme de tous lors de l’inauguration. 

Le musée fait peau neuve 

Les ailes du Nord se présente comme une exposition thématique. Les visiteurs pourront observer des objets, des témoignages et même participer à plusieurs activités interactives réparties en 3 grands thèmes : l’humain, la technologie et les missions. « On voulait chambouler la visite », ajoute la conservatrice du musée. L’ancienne exposition suivait un ordre chronologique. 

Le musée fait peau neuve du sol au plafond puisque le plafond de l’ancienne chapelle est maintenant décoré d’une reconstitution d’un avion CF-18. « Ça va créer un effet wow, mais pas seulement, il va atténuer la réverbération du son, donc c’est une belle façon d’ajouter une qualité acoustique à l’environnement et il vient ajouter de la luminosité », précise le président et fondateur de l’agence Rümker, Justin Fahmi. 

Autre nouveauté, les visiteurs du musée pourront observer plusieurs « morceaux » de ces avions directement donnés par la base militaire de Bagotville. « Notre volonté aussi était de montrer énormément d’objets, on en avait aussi dans notre ancienne exposition, mais on voulait augmenter parce que c’était une demande des gens », ajoute Nancy Girard. 

« Susciter la fierté » 

C’est un des objectifs de cette exposition qui « se distingue également par son caractère interactif, offrant aux visiteurs une expérience immersive et engageante. Elle permet non seulement d’observer, mais aussi de vivre et de mieux saisir la réalité de l’aviation militaire », explique avec fierté le colonel Phillip Rennison. 

« Le musée crée un lien tangible entre la population et ses forces armées, ce qui est à la fois rare et précieux », ajoute-t-il. 

Soutien de la ville 

Le maire de la ville, Luc Boivin, en a profité lors de l’inauguration pour rappeler son soutien aux 4 musées de la ville : « Dans le passé, il y a eu des changements budgétaires, mais l’administration de la ville travaille à renouveler le soutien au musée, autant au niveau du projet qu’au niveau d’un fonds régulier. » Il assure que « la ville va continuer d’être là pour les prochaines années. »

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