Prendre en exemple

Dans l'histoire du sport et plus précisément dans le sport de compétition, il y a un gagnant et un ou plusieurs perdants. Évidemment, on se souvient plus facilement des vainqueurs et ces derniers sont souvent cités en exemple.

Lors des deux dernières campagnes, les Dodgers de Los Angeles avaient mis la main sur le titre de la Série mondiale sans grande surprise. Avec l'acquisition du meilleur joueur au monde, Shohei Ohtani, et plusieurs autres joueurs à coup de millions, les Dodgers étaient les aspirants au championnat avant même le début de la saison.

Mais la beauté du sport est qu'il y a toujours de belles histoires. En 2026, le baseball majeur en a vécu une qui pourrait avoir des conséquences positives pour l'avenir de la discipline et des impacts sur les autres.

Les Brewers de Milwaukee ont mis la main, la semaine dernière, sur leur premier titre de la Série mondiale, en prenant la mesure des Rays de Tampa Bay en cinq rencontres. Avant d'y parvenir, ils ont balayé les Dodgers en finale de championnat au grand plaisir des amateurs. Alors que plusieurs s'attendaient à une série serrée entre les deux meilleures formations de la Ligue nationale (103 victoires pour les Brewers, 100 pour les Dodgers), les jeunes Brewers ont servi toute une leçon de baseball malgré une masse salariale trois fois plus petite que celle de leurs adversaires.

Mieux encore, les Rays possèdent l'une des plus petites masses du baseball majeur, avec moins de 100 millions de dollars. Au-delà du spectacle sur le terrain, qui fut excitant, c'est le questionnement de plusieurs experts sur le fait de surpayer certains joueurs afin de les attirer dans leur club afin d'espérer « acheter » un championnat.

Au cours des prochaines semaines, le baseball majeur pourrait vivre un des plus importants conflits de l'histoire du sport. Alors que la convention collective tire à sa fin, la partie patronale souhaite instaurer un plafond salarial pour chacune des formations alors que l'association des joueurs y refuse catégoriquement.

Pourtant, l'implantation d'un plafond salarial a eu des bienfaits au hockey. Après l'année complète ratée en 2004-2005, une limite sur les salaires a été adoptée en plus d'un partage des revenus entre les joueurs et les équipes. Depuis, la Ligue nationale de hockey se porte très bien et la valeur des formations continue de croître d'une année à l'autre.

Évidemment, les joueurs ont dû faire quelques concessions au départ. Les salaires avaient diminué de 24 % avant de prendre de l'expansion dans les années suivantes. Il faut dire qu'au baseball, les salaires sont beaucoup plus élevés qu'au hockey et une baisse de quelques points de pourcentage pour les joueurs qui gagnent plus de trente millions par saison verrait leurs gains diminuer drastiquement.

Pour les petits marchés, un plafond salarial leur permettrait de demeurer compétitifs lors de négociations avec de bons joueurs autonomes et qui sait… peut-être le retour de certains marchés comme celui de Montréal?

Pour le partisan moyen, même un salaire de deux millions pour un joueur professionnel, c'est trop! Mais l'écart entre les supervedettes et les joueurs moyens est devenu beaucoup trop grand. Reste à voir si une entente viendra rapidement; sinon, on pourrait vivre une année complète sans baseball majeur.