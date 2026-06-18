Une pression trop élevée?

Dans le sport de développement, on assiste à des cycles. Les formations bâtissent sur plusieurs années afin d'en arriver à maturité et tenter de remporter les grands honneurs. Autant au niveau du baseball que du hockey, le niveau junior est une histoire de cycle. Cette année, au niveau régional, nous assistons à deux cycles qui tirent à leur fin; les Saguenéens de Chicoutimi et les Voyageurs de Jonquière.

Bien que le premier se soit terminé de la meilleure façon, le second devient discutable…

Au cours des dernières saisons, tous savaient que l'année 2025-2026 serait la bonne pour les Saguenéens de Chicoutimi. Après des transactions de qualité et des repêchages efficaces, Yanick Jean s'est bâti une formation de haut niveau qui a ramené le trophée Gilles-Courteau en ville pour la première fois en 32 ans.

Malgré la défaite en demi-finale lors du tournoi de la Coupe Memorial, on peut dire mission accomplie! Maintenant, les Bleus doivent passer à la phase de reconstruction.

Ce cycle, lorsqu'il arrive à maturité, vise les grands honneurs, mais certaines n'y arrivent malheureusement pas. D'autres peuvent s'écrouler en raison de la trop grande pression.

Chez les Voyageurs de Jonquière, de la Ligue de baseball junior élite du Québec, les attentes pour la campagne 2026 sont très élevées. Après avoir terminé la saison 2025 au deuxième rang du classement général avec 30 victoires et une place dans le carré d'as, les attentes étaient grandes alors que la moitié de l'équipe arrive à sa dernière saison junior.

Avant même le premier match de l'année, autant chez la direction que chez les spectateurs, il était question de championnat. L'équipe jonquiéroise n'a pas remporté de titre depuis la saison 1989. Malgré quelques départs dans l'entre-saison, plusieurs jeunes sont venus se greffer aux nombreux vétérans pour présenter une des meilleures formations de la LBJEQ.

Toutefois, après le premier tiers de la saison, les résultats sur le terrain sont plutôt décevants. Avec un dossier d'à peine .500, les Voyageurs luttent pour se maintenir dans la première moitié du classement général.

Bien que plusieurs joueurs soient sur la liste des blessés depuis le début de la saison, plusieurs vétérans semblent avoir de la difficulté à se mettre en marche. Plusieurs avances ont été bousillées par les lanceurs et dans d'autres rencontres, c'est l'attaque qui tombe en panne.

Le week-end dernier, dans un programme double contre LaSalle, dernier au classement, les hommes de Jérémie Chalifour ont eu toute la misère du monde à mettre la balle en lieu sûr lors du premier duel. Heureusement, le tout a débloqué en fin de rencontre pour s'emparer de la victoire en prolongation.

Dans le second match, face à une formation réduite, les Voyageurs ont échappé à une confortable avance de quatre points en septième manche pour s'incliner 9-7.

Ce genre de performance n'est pas l'habitude d'une formation qui arrive à maturité. De plus, depuis le début de la saison, les performances à domicile sont plutôt décevantes et certains spectateurs en exigent davantage.

La direction devra bouger d'ici la date limite des transactions pour présenter l'équipe la plus compétitive en fin de saison. Car les formations de Québec et Longueuil semblent déjà prêtes pour le tournoi automnal.