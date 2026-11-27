Avec la saison des soirées de bureau qui arrive à grands pas, le Patro de Jonquière offrira un service de garderie durant les prochaines semaines aux parents de la région. Nommé la Halte des Fêtes, ce service de garde, installé dans les locaux du Patro sur la rue St-Dominique, est destiné aux enfants entre 4 et 12 ans.

Selon Radio-Canada, le service sera offert du 4 au 19 décembre tous les vendredis et samedis, de 17h à minuit. Pour sa part, la directrice générale du Patro de Jonquière, Sophie Bouchard, souligne qu’ils ont eu des réservations dès que l’offre a été lancée sur les médias sociaux.

Elle précise que tout est fait dans l'optique de penser vraiment aux parents pour qu'ils aient quand même une opportunité de prendre un petit répit et de profiter de leur soirée de bureau. De plus, le Patro annonce le retour de son Camp des Fêtes, qui n’avait pas eu lieu depuis 2019. Ce dernier se déroulera du 21 au 23 décembre.

Mme Bouchard ajoute que plusieurs activités, dont des animations, des bricolages de Noël, des activités sportives à l'extérieur, des jeux thématiques et même une kermesse de Noël seront planifiées avec les animateurs expérimentés pour mettre de l’avant l'esprit des Fêtes. Mentionnons que les inscriptions sont ouvertes depuis mardi et qu’une centaine de places sont disponibles.