La ville de Saguenay est à préparer le déménagement de son bureau touristique, situé actuellement au croisement du boulevard Harvey et de la rue St-Dominique à Jonquière. Le Comité exécutif de la ville a d'ailleurs officialisé cette volonté, par le biais d'une résolution votée unanimement lors de la réunion du 29 octobre dernier.

Cette dernière stipule qu'étant donné que l'immeuble n'est plus nécessaire pour les services municipaux, et que la ville désire le vendre, il est unanimement décidé de le préparer officiellement pour cette vente, alors que le Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, ainsi que le Service des finances ont obtenu le mandat de préparer les documents requis en ce sens. Le montant de la vente et le cadre de cette dernière ne sont toutefois pas encore définis.

Selon des informations glanées dans l'entourage de l'hôtel de ville, certains soulèvent la possibilité que le Palace d'Arvida, sur le boulevard Mellon, pourrait alors accueillir en ses murs le bureau de tourisme jonquiérois. Rien d'officiel toutefois sur cette possibilité qui n'en est qu'au stade de rumeur.

Le conseiller Doré commente

Chose certaine, le bâtiment du centre-ville conservera sa vocation commerciale, il est donc hors de question de le convertir en immeuble à logements, précise le conseiller du centre-ville Alain Doré. Ce dernier cherche à dynamiser la vitalité au centre-ville, et idéalement contribuer à faire installer un ou des commerces dans la bâtisse.

Rappelant au conseiller Doré qu'il n'est pas forcément facile de vendre un immeuble au centre-ville, le 92,5 citant l'immeuble de l'ancien restaurant 400 Coups qui est en vente depuis des lunes à cette même intersection, le conseiller mentionne que chaque cas est différent. En ce qui concerne l'édifice touristique du 3919 boulevard Harvey, il ajoute que ce dernier est en excellent état, et que l'acheteur n'aura pas besoin d'y investir énormément d'argent. Le bâtiment n'aura donc pas "besoin de beaucoup d'amour", conclut-il.