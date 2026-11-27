La Fondation santé Jonquière a officiellement lancé jeudi soir la 14ᵉ édition de sa campagne Dons & lumières, en procédant à la première illumination de son tout nouveau grand sapin de 45 pieds, devant l’Hôpital de Jonquière.

Le lancement pouvait compter sur l’animation musicale de l’animateur-chanteur Mario Vézina, bravant la température frisquette pour réchauffer les cœurs.

Tout au long de la campagne, les passants pourront voir le grand sapin s’éclairer au rythme des dons recueillis, l’objectif étant d’amasser 30 000 $. Mentionnons que le tout nouveau sapin comportant 7 500 lumières est une conception de la compagnie régionale Technosoude.

Les trois coprésidents d’honneur de l’an dernier, les courtiers immobiliers de Via Capitale Anne-Julie Simard, Frédéricke Savard et Guy Simard, assument à nouveau la fonction honorifique cette année. Les fonds amassés avec la campagne Dons & lumières, permettront l’acquisition d’équipements et de l’instrumentation nécessaires en urologie, augmentant ainsi la capacité de traitement à Jonquière, tout en contribuant à réduire la liste d’attente pour les patients de toute la région.

La population peut acheter des lumières, aux caisses du Canadian Tire de Jonquière ou en passant au bureau de la Fondation à l’Hôpital de Jonquière. Les citoyens et entreprises peuvent aussi le faire en ligne, en déboursant 20 $ et plus, ou le montant de leur choix.