Comment s'assurer qu'une personne en situation de prostitution reçoit l'accompagnement dont elle a réellement besoin? C'est à cette question que souhaite répondre la Chaire de recherche sur l'exploitation sexuelle et la traite des personnes IMPACT de l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), qui a lancé mercredi un nouvel outil destiné aux professionnels qui interviennent auprès de cette clientèle.

Appelé Protocole d'évaluation des besoins des personnes en situation de prostitution (PEBEPP), cet outil propose un cadre structuré pour guider les intervenants dans leur évaluation. Il doit notamment les aider à déterminer les besoins des personnes accompagnées, à mieux comprendre leur situation et à adapter les services qui leur sont offerts.

Concrètement, le protocole fournit des repères aux professionnels pour orienter leurs démarches et s'assurer d'explorer les différentes dimensions de la situation d'une personne. Il vise également à favoriser une meilleure coordination entre les intervenants provenant de différents secteurs.

Le PEBEPP est le résultat d'une démarche de coconstruction réunissant plus d'une vingtaine de personnes issues des milieux communautaire, policier, juridique et scolaire, ainsi que du réseau de la santé et des services sociaux.

Pour Karine Côté, psychologue clinicienne, professeure titulaire à l'UQAC et titulaire de la Chaire IMPACT, il était essentiel de développer un outil qui répond directement aux réalités vécues sur le terrain.

« Le PEBEPP est né d'un besoin du terrain et a été construit avec les gens du terrain », souligne-t-elle. Elle rappelle également l'importance de mettre en commun les connaissances scientifiques et l'expérience des professionnels.

Un soutien pour les intervenants

L'évaluation des besoins peut représenter un défi pour les professionnels qui accompagnent les personnes en situation de prostitution. La complexité des situations rencontrées peut notamment entraîner de l'incertitude sur les questions à poser, les éléments à explorer et les besoins à prioriser.

Shirley-Ann Savard, psychothérapeute et spécialiste en activités cliniques en exploitation sexuelle à la Direction de la protection de la jeunesse de Santé Québec Laval, estime que le nouvel outil permettra justement de mieux soutenir les intervenants dans leur travail.

« Il leur offre un cadre structurant et des repères communs pour guider l'évaluation et soutenir leur jugement clinique », explique-t-elle.

Le protocole doit aussi permettre de mieux répartir cette responsabilité entre les différents professionnels, en regroupant les connaissances de spécialistes provenant de plusieurs disciplines.

Accessible gratuitement et offert sous une formule clé en main, le PEBEPP souhaite ainsi favoriser des interventions mieux adaptées et plus cohérentes d'un milieu à l'autre.

Une collaboration à l'échelle du Québec

Plus d'une vingtaine de personnes ont participé à l'élaboration du protocole, notamment des représentants du Projet Intervention Prostitution Québec, du réseau des Centres d'aide aux victimes d'actes criminels, de Marie-Vincent et de différentes directions de la protection de la jeunesse.

Le Saguenay–Lac-Saint-Jean a également pris part à cette démarche. Sophie Saint-Pierre, agente de planification, de programmation et de recherche à Santé Québec Saguenay–Lac-Saint-Jean, Sonia Rhainds, directrice générale adjointe de la maison d'hébergement Le Rivage de La Baie et du Bas-Saguenay, ainsi que Roxanne Gervais, directrice générale de Diversité 02, figurent parmi les personnes coautrices.

Pour la Chaire IMPACT, cette réalisation collective constitue une première étape vers un accompagnement mieux adapté aux situations complexes liées à la prostitution. Elle pourrait également ouvrir la voie à de nouvelles collaborations et à d'autres projets de recherche.