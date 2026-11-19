Les routes du Québec ont été moins meurtrières au cours des huit premiers mois de 2026, selon le bilan routier partiel dévoilé jeudi par la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ). Tous les principaux indicateurs sont en baisse comparativement à la même période l’an dernier.

Au total, 204 personnes ont perdu la vie sur les routes québécoises entre janvier et août 2026, soit une diminution de 11,3 % par rapport à la même période en 2025. Le nombre de blessés graves a également reculé, avec 815 personnes ayant subi des blessures importantes, une baisse de 7,9 %.

Du côté des blessés légers, 17 441 personnes ont été recensées, ce qui représente une diminution de 2,8 % comparativement à l’an dernier. Globalement, le nombre total de victimes de la route a diminué de 3,2 %.

Malgré ces résultats encourageants, la SAAQ rappelle que derrière les statistiques se trouvent des drames humains bien réels.

« Bien que ces résultats soient encourageants, derrière ces chiffres se cachent des vies perdues et des familles marquées à jamais. La hausse du nombre de personnes blessées légèrement est aussi préoccupante. La sécurité routière est un enjeu de santé publique. Individuellement et collectivement, nous avons tous un rôle à jouer pour améliorer le bilan routier et espérer qu'à la fin de l'année, le bilan 2026 soit moins lourd que celui de 2025. », a déclaré Serge Lamontagne, président-directeur général de la Société de l'assurance automobile du Québec

La vitesse et la distraction toujours en cause

La SAAQ souligne que la vitesse excessive et la distraction au volant demeurent les causes probables les plus fréquemment associées aux collisions survenues depuis le début de l’année.

La société d’État rappelle l’importance d’adopter des comportements sécuritaires afin de réduire les risques d’accident. Respecter les limites de vitesse, éviter les distractions, ne pas conduire avec les facultés affaiblies par l’alcool, la drogue ou certains médicaments, porter la ceinture de sécurité et adapter sa conduite aux conditions routières figurent parmi les principales recommandations.

Une attention particulière doit également être accordée aux usagers les plus vulnérables, tels que les piétons et les cyclistes.

Appel à la prudence à l’approche de l’hiver

Alors que les températures diminuent, que la luminosité se fait plus rare et que les conditions routières deviennent plus variables à l’approche de l’hiver, la SAAQ invite les automobilistes à redoubler de vigilance.

La société d’État souligne qu’une meilleure planification des déplacements et l’adaptation de la conduite aux conditions météorologiques peuvent contribuer à prévenir les collisions et à poursuivre la tendance positive observée depuis le début de l’année.