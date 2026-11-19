Le Québec a enregistré 39 187 débordements d’eaux usées municipales en 2025, soit un peu plus de 2 000 de moins que l’année précédente, selon la septième édition du palmarès des rejets d’eaux usées municipales publié par la Fondation Rivières.

Les données recueillies révèlent également une diminution du nombre de débordements par temps sec, qui sont interdits. Ceux-ci sont passés de 774 en 2024 à 624 en 2025. L’intensité globale des débordements d’eaux usées a également reculé de 11 % au cours de la dernière année.

La Fondation Rivières observe une amélioration constante depuis maintenant huit ans. Depuis 2017, le nombre total de débordements a chuté de plus de 16 000 à l’échelle provinciale. Durant la même période, les débordements survenus par temps sec ont été réduits de plus de moitié, passant de 1 416 à 624.

Malgré cette amélioration, l’organisme souligne que certains enjeux demeurent préoccupants, notamment en ce qui concerne la qualité du traitement des eaux rejetées dans l’environnement. L’organisme note une détérioration de la performance de certaines stations d’épuration. En 2025, 677 dépassements des normes environnementales ont été recensés à la sortie des stations de traitement, comparativement à 422 en 2024. Ces dépassements concernent notamment les coliformes fécaux, les matières en suspension et le phosphore.

Selon la Fondation Rivières, cette hausse s’explique en partie par l’augmentation du nombre de chantiers de mise à niveau des stations d’épuration ainsi que par des travaux d’urgence visant à réparer des infrastructures vieillissantes arrivées en fin de vie utile.

Saguenay domine le classement régional

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Ville de Saguenay demeure la municipalité ayant enregistré le plus grand nombre de débordements d’eaux usées en 2025, avec 2 553 événements. La situation est en hausse par rapport aux années précédentes. Alma arrive au deuxième rang régional avec 609 débordements, suivie de Saint-Félicien (250) et de Dolbeau-Mistassini (223).

Le palmarès met également en lumière les impacts sur les bassins versants. Parmi les plus touchés au Québec figurent ceux des rivières Saguenay, Richelieu, Saint-François et Yamaska. Le lac Saint-Jean n’est pas épargné, ayant enregistré à lui seul 966 débordements d’eaux usées en 2025.

« Ces rivières en milieu agricole subissent déjà des pressions immenses, puisqu'elles sont alimentées par des petits cours d'eau fortement dégradés. Les milieux récepteurs ne peuvent plus en prendre, et c'est là qu'il faut investir en priorité. Mais, pour ce faire, le gouvernement doit sortir de la logique du cas par cas et établir des priorités par bassin versant », déclare André Bélanger, directeur général de la Fondation Rivières.