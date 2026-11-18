Des représentants de Santé Québec Saguenay-Lac-Saint-Jean - Universitaire ont rencontré mardi des commerçants et ensuite des citoyens, en prévision des travaux de modernisation et d’agrandissement de l’urgence de l’hôpital de Jonquière, travaux qui devraient débuter sous peu, selon les promesses faites. Par contre, le tout débutera assurément plus tard que le mois de novembre prévu.

Un oubli particulier à souligner? Le porte-parole de l’organisme, Pierre-Alexandre Maltais, a annoncé aux médias la tenue de ces deux réunions, seulement en milieu d’après-midi mardi, pour les publiciser auprès de la population. À peine deux heures avant le début de leur tenue.

Les commerçants environnants étaient conviés à 16 heures à l’hôpital de Jonquière, alors que les citoyens voisins de l’hôpital étaient convoqués à 18h30. M. Maltais a expliqué au 92,5 que les deux rencontres avaient comme principal objectif d’informer les deux groupes sur les impacts du chantier sur le voisinage.

Rappelons que récemment, la ministre de la Santé, Marie-Karlynn Laflamme, a confirmé au 92,5 l’information diffusée en septembre pendant la campagne électorale, comme quoi les coûts du plus bas soumissionnaire conforme dépassaient les estimations du gouvernement précédent. Le Conseil du Trésor a donc été appelé en renfort pour tenter de trouver les sommes manquantes pour ficeler une fois pour toutes le financement.

Aménagements

On prévoit dans le projet de 90 M$ davantage d’espaces sur les civières, plus de salles d’examen, deux salles de réanimation, et deux salles de triage au lieu d’une seule.

Le fameux garage actuel où les ambulances ne peuvent même pas entrer sera remplacé par un garage double pour les ambulances, alors que l’urgence deviendra aussi, selon les estimations, cinq fois plus grande.

De nouveaux équipements tels des fauteuils de traitement, une salle de décontamination et un poste de sécurité seront également aménagés. Il a aussi été porté à la connaissance des citoyens qu’ils pourront suivre le projet et son évolution via le site web de Santé Québec.