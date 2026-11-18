Le député de Dubuc, Émile Simard a profité mardi de la première pelletée de terre lançant les travaux de construction de la future caserne de pompiers de Saint-Fulgence, évaluée à 5,7 M$, pour annoncer qu'une somme de 4 441 920 $ a été accordée à la municipalité.

Le montant a été annoncé au nom du ministre des Affaires municipales Nicolas Girard, pour sa nouvelle caserne de pompiers, qui desservira également le territoire de Sainte-Rose-du-Nord.

Le bâtiment, situé au 386, boulevard de Tadoussac, sera composé d'une structure principale en bois. Au rez-de-chaussée, il accueillera notamment une aire de garage avec trois portes et trois baies de stationnement, un local de décontamination, un atelier, une salle pour les appareils de protection respiratoire individuels autonomes et des vestiaires.

Le député Simard mentionne que la sécurité des citoyennes et citoyens est une priorité, et que l’investissement gouvernemental représente une excellente nouvelle pour les deux localités. Il qualifie le tout de projet porteur pour ces communautés et se dit très heureux de le voir se concrétiser.

Le maire de Saint-Fulgence, Robert Blackburn, mentionne pour sa part que la nouvelle caserne, avec sa salle de décontamination, représente aussi une avancée importante pour la santé des pompiers de l’endroit. Un avis que partage d’ailleurs Simon Bélanger, administrateur au sein de la Société de développement de l’Anse-aux-Foins (SDAF), alors que son père André est pompier au sein de la localité de Saint-Fulgence depuis un peu plus de 20 ans.

M. Bélanger salue le travail collectif dans ce dossier, soulignant dans une publication Facebook que “Saint-Fulgence et Ste-Rose-du-Nord pourront se développer de façon saine et sécuritaire pour les années à venir”.