L’industrie du jeu vidéo séduit toujours les jeunes

L’industrie canadienne du jeu vidéo exerce encore un fort pouvoir d’attraction auprès des jeunes générations. C’est ce qui ressort d’un rapport publié aujourd’hui par Jeux vidéo Canada, qui révèle que plus d’un adolescent joueur sur deux envisage même une carrière dans ce secteur.

Chez les adultes joueurs de 18 à 64 ans, cette proportion atteint 40 %, tandis qu’elle grimpe à 52 % chez les répondants appartenant à la génération Z.

« L'industrie canadienne du jeu vidéo a donné naissance à des titres de renommée mondiale, et il est encourageant de constater qu'autant de jeunes Canadiens souhaitent y faire carrière », a déclaré Paul Fogolin, président et chef de la direction de Jeux vidéo Canada.

L’étude révèle également un fort sentiment d’attachement à l’industrie vidéoludique nationale. Plus des deux tiers des Canadiens (68 %) estiment qu’il est important que les jeux créés par des développeurs canadiens soient offerts au public. Par ailleurs, 77 % des répondants jugent que le Canada devrait investir autant, sinon davantage, que les pays concurrents afin de soutenir ce secteur économique.

Les Québécois se distinguent particulièrement à cet égard. Près de la moitié d’entre eux (46 %) affirment avoir déjà joué à un jeu conçu par un studio canadien, comparativement à 32 % des Canadiens à l’échelle du pays.

Les bienfaits du jeu vidéo

Le rapport met aussi en lumière les effets positifs que les joueurs associent aux jeux vidéo. Près de la moitié de la population canadienne (48 %) affirme jouer régulièrement, principalement pour se divertir et se détendre. Dans les faits, 91 % des personnes interrogées disent utiliser les jeux vidéo pour relaxer, gérer leur stress ou améliorer leur humeur.

La majorité des répondants perçoivent également des retombées favorables sur la santé mentale. Ainsi, 78 % des adultes et 69 % des adolescents considèrent que les jeux vidéo peuvent exercer une influence positive sur le bien-être psychologique. Plus de huit adultes sur dix associent cette pratique à des émotions ou des bénéfices positifs, notamment la joie (82 %), la stimulation intellectuelle (82 %) et le soulagement du stress (81 %).

Les jeux vidéo favoriseraient aussi les interactions sociales. Sept adolescents sur dix affirment qu’ils les aident à maintenir le contact avec leur famille et leurs amis, tandis que 68 % disent avoir développé de nouvelles amitiés grâce à cette activité. Chez les adultes qui jouent en ligne, 35 % citent les interactions sociales parmi les principales raisons qui les poussent à participer.

Les habitudes de jeu des Canadiens

L’étude brosse enfin un portrait des habitudes de jeu des Canadiens. Parmi les personnes qui jouent aux jeux vidéo, 88 % des adultes ainsi que 93 % des enfants et adolescents déclarent y consacrer du temps au moins une fois par semaine.

Le téléphone mobile demeure la plateforme la plus populaire, avec 60 % des joueurs qui y jouent régulièrement. Les consoles de jeux obtiennent la même proportion d’adeptes, tandis que 44 % privilégient l’ordinateur et 13 % les consoles portables.

Du côté des genres préférés, les jeux d’action et d’aventure dominent avec 44 % des répondants, devant les jeux de casse-tête (40 %), les jeux de stratégie ou de simulation (37 %) et les jeux occasionnels ou sociaux (35 %).