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Le député de Jonquière nommé adjoint parlementaire à l’environnement

Le 29 octobre 2026 - Modifié à 13 h 17 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le député de Jonquière, Jimmy Bouchard, a été nommé adjoint parlementaire du ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Protection de la biodiversité, de la Faune et des Parcs au sein du gouvernement dirigé par Paul St-Pierre Plamondon.

À titre d’adjoint parlementaire, il aura notamment comme mandat d’appuyer le ministre Jean Pellerin, député de Trois-Rivières, dans l’exercice de ses fonctions.

« Je suis très heureux et honoré d’avoir été nommé Adjoint parlementaire du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Protection de la biodiversité, de la Faune et des Parcs. J’ai discuté aujourd’hui avec le ministre Jean Pellerin, député de Trois-Rivières à l’Assemblée nationale et lui ai offert mon entière collaboration. Mes implications antérieures auprès de diverses organisations œuvrant en environnement me serviront assurément pour la suite. Je tiens à remercier le Conseil des ministres pour la confiance qu’il m’accorde. », a déclaré le député sur ses réseaux sociaux.

Cette nomination s’inscrit dans un parcours marqué par son intérêt pour les enjeux environnementaux. Radio-Canada rappelle d’ailleurs qu’alors qu’il siégeait comme conseiller municipal à Saguenay, Jimmy Bouchard présidait la Commission du développement durable et de l’environnement. Il s’était notamment prononcé en faveur de la création d’une aire protégée au sud du lac Kénogami, un projet qu’il continue d’appuyer.

Avec cette désignation, Jimmy Bouchard devient le troisième député du Saguenay-Lac-Saint-Jean à obtenir une fonction importante au sein de l’appareil gouvernemental. La députée de Chicoutimi, Marie-Karlynn Laflamme, occupe le poste de ministre de la Santé, tandis que le député de Lac-Saint-Jean, William Fradette, agit à titre de whip en chef du gouvernement.

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