Après 13 ans de lutte, La Solidarité voit enfin le jour

L’organisme Loge m’entraide, qui défend les droits des personnes locataires à faible revenu, a annoncé ce mercredi 28 octobre le lancement des travaux de sa future coopérative d’habitation, La Solidarité. Sa coordonnatrice, Sonia Côté, a officiellement signé le contrat de construction devant les médias, en compagnie de l’entrepreneur Pierre-Marc Boivin, après 13 ans d’acharnement.

La coopérative, composée de 15 logements sociaux de 3 ½ et de 4 ½, sera située au 4071, rue Saint-Alexandre, à Jonquière. Le chantier doit démarrer dès la première semaine de novembre.

Après un mois de stress intense, sans savoir si le projet allait survivre ou sombrer, la coordonnatrice de Loge m’entraide, Sonia Côté, a annoncé, au terme de cette période d’incertitude, la fin de ce long supplice.

« Depuis un mois, Loge m’entraide et ses militants regardaient jour après jour mourir à petit feu le projet, gardant toutefois l’espérance toujours allumée de pouvoir sauver ces logements SOCIAUX à la faveur des locataires à faible revenu de Saguenay ! Aujourd’hui, le supplice est enfin terminé ! Le chantier va débuter ! À preuve, le contrat de construction va même se signer devant vos yeux ! »

Rappelons que les subventions de Québec et d’Ottawa avaient été annoncées le 17 juillet 2026. La contribution du gouvernement du Québec, d’un montant de 773 000 $, doit être versée cette semaine. Celle du gouvernement fédéral sera versée ponctuellement au cours du chantier, selon l’avancement des travaux. La convention à cet effet doit être signée prochainement.

Le coût total du projet est estimé à 6 millions de dollars.

Pierre-Marc Boivin, de Constructions PMB, est l’entrepreneur chargé du contrat. C’est grâce au sursis accordé par lui et son équipe que les travaux pourront aller de l’avant.

« Je l’ai fait avec mon cœur parce que je crois en la coopérative. Puis, je trouve que c’est un beau projet aussi pour la communauté. […] Tout le monde crie qu’on a besoin de logements et je suis pour les logements sociaux. Ce n’est pas tout le monde qui est bien nanti dans la vie. Ça me fait donc plaisir d’y participer », dit-il.

Les premiers locataires devraient pouvoir s’installer à l’été 2027.

Pour Mme Côté, la concrétisation du projet représente un moment fort en émotions.

« La Coop. va enfin naître après 13 ans de combat, preuve que malgré les obstacles, il faut toujours se battre et espérer jusqu’au bout ! »

Derrière ce combat acharné, les difficultés rencontrées au cours des 13 dernières années soulèvent un constat désolant quant à la place accordée au logement social dans les priorités politiques.

« Il suffisait d’un brin de volonté politique et d’un ciel d’humanité. […] C’était réaliste, ce projet-là, mais les obstacles ont été au niveau politique. […] C’est inacceptable. La lutte à la pauvreté, c’est difficile. On se bat non seulement pour ça, mais on essaie de construire du logement et on a des adversaires coriaces dans les promoteurs privés. Le plus petit, le plus faible, le plus appauvri, lui, comment faut-il qu’il se débatte pour arriver à fonder seulement qu’un projet de logements sociaux… 13 ans. »

Pour conclure, Sonia Côté tient à remercier la Société d’habitation du Québec (SHQ), les élus qui ont appuyé la mission de l’organisme ainsi que M. Boivin, dont l’aide précieuse a contribué à sauver le projet de La Solidarité, qui, sans leur soutien, n’aurait peut-être jamais vu le jour.