Le Saguenay–Lac-Saint-Jean et la Haute-Mauricie pulvérise son record de production

Les producteurs de bleuets sauvages du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de la Haute-Mauricie signent une saison exceptionnelle avec une récolte estimée à 114 millions de livres, un volume supérieur au précédent sommet régional. Les conditions météorologiques favorables, l’expansion des superficies cultivées et l’amélioration des rendements expliquent notamment cette performance, tandis que les perspectives de marché demeurent encourageantes.

L’industrie du bleuet sauvage récolte les fruits d’une saison exceptionnelle au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Selon Laurie Godin, directrice générale des Producteurs de bleuets sauvages du Québec, le territoire couvert par le plan conjoint, qui englobe également la Haute-Mauricie, atteint environ 114 millions de livres cette année, dont 111 millions destinées aux marchés réguliers et près de trois millions au marché de proximité.

Ce résultat dépasse largement le précédent record régional de 106 millions de livres, établi en 2005. À l’échelle québécoise, les premières estimations laissent entrevoir une production d’environ 125 millions de livres, ce qui surpasserait également le sommet de 116 millions enregistré en 2016.

Conditions favorables

« On a eu des conditions favorables », explique Julie Godin pour résumer les facteurs derrière cette performance. Les conditions météorologiques ont contribué à la récolte, mais également la progression de l’industrie.

Les superficies consacrées à la culture du bleuet ont augmenté au fil des années. Parallèlement, les rendements s’améliorent à mesure que les surfaces cultivées vieillissent et atteignent leur plein potentiel de production.

Des marchés qui soutiennent la production

Au-delà des champs, les conditions commerciales contribuent également à l’optimisme de l’industrie. La demande pour les bleuets sauvages demeure croissante, et les producteurs doivent maintenir un approvisionnement suffisant pour répondre aux besoins des acheteurs.

À l’échelle nord-américaine, la saison ne se caractérise toutefois pas par une production exceptionnelle dans toutes les régions. Le Québec affiche de bons résultats, tandis que d’autres provinces canadiennes se situent plutôt dans leurs moyennes habituelles ou légèrement en dessous.

Cette situation limite les risques de surplus de volume sur le marché. Pour l’industrie québécoise, une récolte abondante survient donc dans un contexte commercial jugé favorable par la direction des Producteurs de bleuets sauvages du Québec.

La rémunération des producteurs dépendra néanmoins du prix final, déterminé en fonction de l’évolution des marchés. Le premier versement de la saison demeure comparable à ceux des deux années précédentes, selon Julie Godin. Elle précise que les sommes varient notamment selon les catégories de bleuets.

Comme à l’habitude, le prix final, versé l’année suivante, permettra de mesurer plus précisément les retombées économiques de cette récolte record pour les entreprises agricoles.

Un nombre de producteurs stable

Malgré l’augmentation des volumes, le nombre de producteurs commerciaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean demeure relativement stable, autour de 300, selon les données de l’organisation.

La situation diffère toutefois du côté de la cueillette en forêt. Autrefois davantage associée aux revenus saisonniers des familles, cette activité a perdu de sa popularité. Les habitudes ont changé et les ménages se tournent moins vers cette source de revenus complémentaire.

La cueillette forestière conserve néanmoins une place dans l’économie du bleuet sauvage. Cette année, le volume destiné à ce secteur atteint environ un million de livres, selon les estimations communiquées durant l’entrevue.