6e édition des Effroyables d’Arvida cette fin de semaine

Les 23 et 24 octobre prochains, Arvida se transforme en un théâtre d’épouvante pour la sixième édition des Effroyables d’Arvida, qui propose deux activités phares : Les Effroyables Contes et L’Effroyable Parcours.

Les Effroyables Contes, présentés par le Centre-Ville d’Arvida, seront présentés le vendredi 23 octobre dès 19 h à la Salle Orphée, située au Foyer des Loisirs. Selon l’organisation, c’est l’occasion de plonger dans l’univers fascinant des légendes et des mythes qui nourrissent le folklore de cette ancienne ville de compagnie, interprétés par le conteur Mathieu Villeneuve. Une trame musicale à l'atmosphère funeste sera jouée en direct par les élèves de l’Atelier de Musique de Jonquière.

Les frayeurs se poursuivront le samedi 24 octobre, de 18 h à 20 h, avec les Effroyables parcours, présenté en partenariat avec la Maison Hantée d’Arvida. Sous forme de rallye, le parcours prendra son départ du terre-plein de la Bibliothèque d’Arvida et plongera les participants au cœur d’un centre-ville hanté, où ils devront affronter un savant fou, un boucher sanguinaire, des clowns déjantés, des zombies détraqués et bien d’autres créatures terrifiantes pour résoudre une mystérieuse énigme.

L'organisation rappelle que l’accès à ces activités est gratuit et aucune réservation n’est requise. Des prix seront même tirés lors des deux événements, et le port d’un costume est vivement recommandé. Pour tous les détails, la population est invitée à suivre la page Facebook du Centre-Ville d’Arvida.