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Association sportive des aveugles du Québec

Une campagne de financement pour rendre le sport plus accessible

Le 23 octobre 2026 - Modifié à 14 h 29 min
Par Charles-Antoine Desmeules - Journaliste

L’Association sportive des aveugles du Québec (ASAQ) lance sa campagne de financement automnale 2026. Sous le thème « Faisons équipe pour la relève », l’organisme souhaite amasser 15 000 $ afin de favoriser un accès équitable et durable aux activités physiques et sportives pour les jeunes vivant avec une déficience visuelle.

La campagne a été lancée le 17 octobre dernier et se poursuivra jusqu’au 31 décembre 2026.

« À l’ASAQ, nous voulons être un vecteur de changement dans la vie des jeunes vivant avec une déficience visuelle, dit le directeur général de l’ASAQ, Marc Lemieux. Par l’activité physique et le sport, nous souhaitons leur offrir des occasions de se développer, de prendre confiance et de poursuivre leurs rêves. Votre soutien peut réellement faire une différence. »

L’ASAQ invite le grand public, les entreprises et les partenaires de la communauté à faire équipe pour la relève d’ici au 31 décembre 2026. Chaque contribution permettra à l’organisme d’offrir davantage d’occasions aux jeunes vivant avec une déficience visuelle de bouger, de pratiquer un sport et de s’épanouir.

Selon l’organisme, les jeunes ayant une déficience visuelle font encore trop souvent face à des obstacles qui limitent leurs possibilités de participer pleinement à des activités physiques et sportives.

Par cette campagne, l’ASAQ souhaite contribuer à réduire ces barrières et permettre à davantage de jeunes de découvrir les bienfaits du sport, de développer leur potentiel et de vivre des expériences positives et inclusives.

Les sommes recueillies serviront à soutenir la mission de l’organisme, notamment par l’achat d’équipements sportifs adaptés, l’organisation d’activités de pratique régulières et la prise en charge de certains besoins liés au transport.

Pour faire un don et contribuer à l’objectif de 15 000 $, le public est invité à consulter la page « Faire un don » de l’ASAQ ou à suivre la campagne sur les réseaux sociaux de l’organisme.

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