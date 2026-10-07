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Jean-Eudes Senneville, une figure marquante du bleuet au Québec, est décédé

Le 07 octobre 2026 - Modifié à 14 h 27 min
Par Charles-Antoine Desmeules - Journaliste

Le fondateur des Usines de congélation du Groupe Bleuets Sauvages du Québec, Jean-Eudes Senneville, est décédé à l’âge de 86 ans le 4 octobre dernier. M. Senneville s’est lancé en affaires dans les années 1970 et a été un acteur important dans la commercialisation des bleuets de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Dès l’âge de 18 ans, M. Senneville était en étroite collaboration avec des compagnies des États-Unis pour faire la vente de notre trésor régional, notamment avec l’entreprise Wyman’s du Maine.

Pendant longtemps, il a été reconnu comme étant la personne possédant le plus grand nombre d’hectares de bleuetières au Québec.

En 1976, Wyman’s quitte le Québec et Bleuetières SENCO se retrouve désormais seul à bord, avec Jean-Eudes aux commandes.

Les 30 années suivantes seront marquées par de très nombreuses acquisitions, dont l’usine Gelbo, devenue l’Usine de congélation de Saint-Félicien, et Julac, devenue l’Usine de congélation de Dolbeau.

Près de 50 ans plus tard, ce sont quatre usines de transformation à la fine pointe de la technologie.

SENCO et ses participations contrôlent désormais plus de 30 000 acres de terres, et le Groupe Bleuets Sauvages du Québec devient le plus important fournisseur de bleuets sauvages biologiques et 100 % naturels du globe.

Par voie de communiqué, M. Senneville a été décrit comme une personne d’exception et un bâtisseur.

« Son legs principal est celui d’une organisation réputée pour son expertise partout à travers le monde et, par-dessus tout, par une équipe fière et résiliente, tout comme l’était son fondateur, Jean-Eudes Senneville », conclut le président et coprésident-directeur général du Groupe Bleuets Sauvages du Québec, Jean-Pierre Senneville.

 

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