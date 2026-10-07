Fini, tous les shows en même temps à Saguenay

Le fait que plusieurs spectacles ou festivals se tiennent en même temps dans la ville de Saguenay est sur le point de changer. Depuis le temps que les citoyens la réclament, une importante structure d'événements est sur le point d’être enfin mise sur pied, de manière sérieuse et structurée. Le projet, abandonné par les administrations municipales précédentes, sera donc bientôt réalité.

La période où se tiennent plusieurs événements s’en trouvera donc aussi prolongée. Un comité a été formé, avec le conseiller Daniel Tremblay-Larouche (photo) à sa tête, pour donner aux citoyens ce qu’ils demandent depuis des lunes: pouvoir profiter des spectacles sur le territoire et éviter ainsi les conflits d’horaires entre les différents festivals et événements. Des bonifications financières seront même offertes aux producteurs d’événements pour les inciter à changer leurs dates de tenues d’événements.

« En 2027, on y va avec un déplacement volontaire dans le calendrier, en échange d'une bonification de leurs subventions ville. Les nouveaux critères qu'on va avoir mis en place par rapport à la grille d'évaluation, cette grille-là va commencer à la fois l'an prochain et aussi en 2028. Ce qui va commencer à ce moment-là, c'est la perte de subventions pour ce qui est du calendrier ».

Règles à suivre

Daniel Tremblay-Larouche croit aussi qu’il était plus que temps pour la ville de Saguenay, qui est le bailleur de fonds des festivals, mettent des règles à suivre, comme le fait aussi notamment le ministère du Tourisme celui de la Culture.

« Il y aura de nouveaux règlements qui vont être mis en place pour les événements majeurs. En fait, comme n'importe quel bailleur de fonds, il y a des conditions à respecter pour avoir de l'argent public, que ce soit par le ministère du Tourisme, le ministère de la Culture, peu importe, nommez-les. C'était le temps que la ville de Saguenay mette aussi des conditions par rapport à l'argent qu'elle octroie pour ces grands événements-là. C'est ce qu'on a fait cette année. Puis en même temps, on allait régler un énorme problème qui était au niveau du calendrier, où on avait du chevauchement d'événements. C'est pas normal qu'on donne le choix à nos citoyens d'aller à un ou à l'autre ,ou à un troisième et peut-être même à un quatrième autre show ou festival le même jour ou le même soir quand c'est de l'argent public qui est en jeu là ».

Rencontres

Des rencontres ont eu lieu entre les fonctionnaires de la ville et les promoteurs d’événements, donc le tout est officiellement en marche.

«La fonction publique a rencontré la table des événements majeurs. La rencontre a été très positive. Maintenant, nous sommes rendus au même cheminement qu'on ferait normalement, c'est-à-dire analyser leurs demandes de subventions. Ils avaient jusqu'au 31 août comme date limite, tout comme les 308 organismes du milieu, pour soumettre leurs demandes d'aide financière auprès de la ville. Donc c'est la même chose pour les événements majeurs », conclut Daniel Tremblay-Larouche.

Le maire Luc Boivin a pour sa part spécifié au 92,5 Ma radio d’Ici que tout se passait de la bonne façon, avec respect envers tous les producteurs et promoteurs. Et qu'on allait s'assurer d'étirer les événements sur la plus longue période de mois possible.