La péquiste Marie-Karlynn Laflamme facilement réélue dans Chicoutimi

Marie-Karlynne Laflamme a facilement été réélue députée de Chicoutimi avec 40,4 % des voix au moment d'écrire ces lignes.

Elle a obtenu 6 656 votes, soit deux fois plus que sa principale rivale Sandra Larouche de l’Équipe Christine Fréchette.

Marie-Karlynne Laflamme avait d’abord été élue lors de l'élection partielle du 23 février 2026.

L’ancienne directrice des affaires publiques de l’UQAC, qui avait aussi œuvré au CIUSSS et comme présidente de Centraide SLSJ, s’est d’abord réjouit de la victoire de son parti qui formera le prochain gouvernement.

« C’est extraordinaire ce qu’on vit, a-t-elle lancé à ses militants réunis au Bistro du Fjord. On était 7 députés en février. Merci Chicoutimi d’avoir réaffirmé votre grand retour au Parti Québécois. »

Marie-Karlynne Laflamme s'est dite fière de sa campagne électorale, mais n’a pas voulu s’avancer sur la possibilité d’être nommée ministre au sein du prochain gouvernement.

« Le plus beau rôle, c’est d’abord d’être députée. On verra ce que notre chef demandera aux membres de notre équipe. Moi je suis très fière d’être députée. »

Durant la campagne électorale, elle avait dit souhaiter notamment améliorer la qualité de vie des familles et des aînés, soutenir les PME et favoriser le repreneuriat ainsi que les grands projets économiques. Elle entendait également contribuer à la revitalisation des centres-villes, à la prévention de l’itinérance et à une plus grande décentralisation des pouvoirs vers les régions.