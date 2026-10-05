Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean: un achalandage historique

Le changement de lieu du Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean, survenu l’an dernier, continue d’être bénéfique pour la population, alors que le site, maintenant situé à Place Centre-ville Jonquière, continue de profiter de manière considérable pour son organisation. La 62e édition s’est clôturée dimanche avec une grand total de 22 000 visiteurs.

Ces derniers ont eu l’occasion de rencontrer un record de 361 auteurs, représentant 218 maisons d’édition, en plus d’assister à plus de 160 activités dans les salles d’animation.

Ajoutons à cela plusieurs personnes qui ont aussi participé aux activités présentées en-dehors des murs du Salon.

Rappelons qu’en entrevue la semaine dernière au 92,5, la directrice générale Virginie Gagnon avait mentionné qu’on avait aussi revu et amélioré la configuration des espaces à l’intérieur des anciens bureaux du centre d’appels Nordia, question d’en augmenter la fluidité en prévision de l’achalandage.

Le président du conseil d’administration de la Corporation du Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Philippe Fortin-Villeneuve, mentionne que son équipe est ravie d’avoir présenté le Salon du livre à Place Centre-Ville Jonquière encore cette année.

Il ajoute que toutes les personnes qu’il a croisées dans les derniers jours étaient ravies elles aussi, trouvant l’endroit lumineux, chaleureux et aéré. Le président du CA dit espérer demeurer en ces lieux le plus longtemps possible.

Parmi les têtes d’affiches présentes à cette 62e édition, mentionnons notamment Carole Laure, Michel Jean, Patrice Godin, Dany Turcotte, Patrick Senécal et Réjean Tremblay. Et ajoutons que pendant les jours précédant le Salon, 21 auteurs ont été à la rencontre de plus de 160 classes de la région dans le cadre de la Tournée jeunesse.