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Deuxième décès en deux semaines

Meurtre à la prison de Roberval

Le 02 octobre 2026 - Modifié à 10 h 04 min
Par Charles-Antoine Desmeules - Journaliste

Un détenu de la prison de Roberval a été victime d’un homicide dans la nuit de mercredi à jeudi. L’homme aurait été attaqué par un autre détenu dans sa cellule avant de succomber à ses blessures plus tard dans la journée.

La victime était un homme âgé de 51 ans qui aurait été attaqué vers 1 h du matin, jeudi.

Son décès a été constaté après son transfert vers un centre hospitalier.

« Selon les éléments recueillis jusqu’à présent, la victime aurait été agressée par un autre détenu. Celui-ci a été interrogé par les enquêteurs aujourd’hui. Au vu de l’évolution de la situation, la division des crimes contre la personne a pris en charge l’enquête », indique le porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ), Frédéric Deshaies.

Jusqu’à maintenant, aucun élément ne permet d’établir les causes de l’altercation.

« Un technicien en identité judiciaire s’est présenté sur les lieux afin de faire l’étude complète de la scène et d’établir les causes et les circonstances entourant cet événement. »

L’enquête se poursuivra vendredi et le suspect devrait être interrogé de nouveau. Aucune accusation n’a encore été déposée.

Les personnes détenues dans cet établissement purgent des peines de moins de deux ans.

Rappelons qu’un autre détenu de la prison avait également été retrouvé mort dans sa cellule le 23 septembre dernier, pour des raisons qui demeurent inconnues.

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