Mark Carney propose la nomination du juge manitobain Glenn D. Joyal

Le premier ministre Mark Carney a annoncé aujourd’hui son intention de nommer le juge en chef de la Cour du Banc du Roi du Manitoba, Glenn D. Joyal, à la Cour suprême du Canada. Cette nomination vise à pourvoir le poste laissé vacant à la suite du départ à la retraite de la juge Sheilah L. Martin.

Juge en chef depuis 2011, Glenn D. Joyal a exercé en droit pénal, en droit constitutionnel ainsi qu’en contentieux des affaires civiles au Manitoba. Sa contribution au milieu juridique a été reconnue à plusieurs reprises, notamment par l’attribution de la Médaille du jubilé de la reine Elizabeth II et de la Médaille du couronnement du roi Charles III.

Plus récemment, en 2025, la Faculté de droit de l’Université du Manitoba lui a décerné le titre de juriste de Robson Hall, soulignant son engagement soutenu envers la communauté juridique et les services rendus au fil de sa carrière.

Dans la foulée de cette annonce, le processus de sélection se poursuivra au Parlement fédéral. Les membres du Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes prendront part à une audience spéciale afin d’examiner les modalités ayant mené à cette proposition.

À cette occasion, le ministre de la Justice et procureur général du Canada, Sean Fraser, ainsi que la présidente du Comité consultatif indépendant sur les nominations des juges à la Cour suprême, Maureen McTeer, présenteront les détails du processus.

Une séance de questions et réponses avec le candidat suivra. Les membres du comité de la Chambre des communes et du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles seront invités à y participer. Cette discussion sera animée par Anne Levesque, professeure agrégée à la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa.

Composée de neuf juges, dont un juge en chef, la Cour suprême du Canada représente la plus haute instance judiciaire du pays. Les juges qui y siègent doivent être choisis parmi les membres des cours supérieures provinciales ou parmi des avocats ayant au moins dix années d’expérience au barreau d’une province ou d’un territoire.