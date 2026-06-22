Le 425e Escadron de Bagotville se dote d’un nouvel étendard

Le 425e Escadron a procédé à la consécration de son nouvel étendard, vendredi dernier, lors d’une parade protocolaire tenue sur la base militaire de Bagotville. L’événement s’est déroulé en présence de la lieutenante-gouverneure du Québec, Manon Jeannotte, rapporte Radio-Canada.

L’étendard, où figurent les mentions de tous les lieux où le régiment est intervenu en contexte de guerre, a été mis à jour. Le nom de la Libye y a été ajouté, afin de souligner la participation du 425e Escadron à l’opération MOBILE en 2011.

Lors de cette intervention militaire, six avions de chasse du régiment avaient été déployés en Italie. Les appareils étaient alors chargés de missions de surveillance aérienne ainsi que de frappes à l’aide de missiles. Les opérations menées par les membres de l’escadron pouvaient atteindre jusqu’à huit sorties quotidiennes.

L’histoire du 425e Escadron remonte au 25 juin 1942, alors qu’il est formé dans le Yorkshire, en Angleterre, en pleine Seconde Guerre mondiale. Surnommé le « premier escadron canadien-français » et équipé d’avions Wellington, Halifax et Lancaster, l’escadron effectuera plus de 287 missions de bombardement durant le conflit et se verra décerner plus de 190 décorations.

Dissous à la fin de la guerre, comme plusieurs unités militaires de l’époque, le 425e Escadron est réactivé en 1954 à Saint-Hubert. Il s’installera finalement à la base de Bagotville en juillet 1962, où il poursuit ses opérations depuis.