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Serge Bergeron portera les couleurs de Québec solidaire dans Jonquière

Le 22 juin 2026 — Modifié à 07 h 38 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Québec solidaire a officialisé la candidature de Serge Bergeron dans la circonscription de Jonquière en vue de l’élection générale prévue le 5 octobre prochain.

Ancien médecin ayant consacré 35 ans au réseau de la santé dans plusieurs régions du Québec et enseignant en médecine, il tentera de se faire élire sous la bannière du parti de gauche qui, selon lui, représente la meilleure option politique pour rétablir les services publics que les citoyens auraient perdus au cours des dernières décennies, rapporte Radio-Canada.

Il critique à cet égard le Parti québécois et le Parti libéral, qu’il accuse d’avoir priorisé la gestion des déficits et les considérations financières au détriment des services à la population.

La lutte s’annonce donc assez compétitive dans Jonquière. M. Bergeron devra notamment affronter Jimmy Bouchard, candidat du Parti québécois, ainsi que le député sortant Yannick Gagnon de la Coalition avenir Québec (CAQ), qui brigue un deuxième mandat. Pour l’instant, ni le Parti conservateur du Québec ni le Parti libéral n’ont encore désigné de candidat dans cette circonscription.

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