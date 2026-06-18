3 M$ pour de nouvelles installations au Zoo sauvage de Saint-Félicien

Les visiteurs du Zoo sauvage de Saint-Félicien profitent désormais de nouvelles expériences touristiques destinées à toute la famille grâce à des investissements totalisant 3 M$. Réalisés au cours des derniers mois, ces aménagements viennent enrichir l'offre de l'établissement, qui accueille annuellement près de 150 000 visiteurs, dont environ 40 000 provenant de l'international.

Lors d'un point de presse tenu le 18 juin, le Zoo sauvage a dévoilé plusieurs nouveautés, dont un Espace famille entièrement repensé avec de nouveaux jeux d'eau et une Petite ferme revitalisée. Le secteur de la Toundra arctique a également été bonifié avec un nouvel habitat pour les renards arctiques, une nouvelle volière ainsi qu'une passerelle universellement accessible remplaçant l'ancienne pente abrupte menant au site.

« Aujourd'hui, nous dévoilons des espaces qui reflètent l'évolution du Zoo et notre volonté de créer des expériences encore plus riches pour nos visiteurs. Ces nouveautés sont le résultat d'un travail d'équipe important et d'une vision tournée vers l'avenir », a souligné le directeur général du Zoo sauvage de Saint-Félicien, Louis Bouchard.

Un espace famille agrandi et modernisé

Parmi les principales nouveautés figure la nouvelle Petite ferme, qui a été agrandie et modernisée afin d'offrir une expérience plus conviviale et accessible aux visiteurs.

L'Espace famille comprend également de nouveaux jeux d'eau et des modules de jeux pour enfants. Ces installations permettront aux familles de prolonger leur visite, de se rafraîchir durant les journées estivales et de profiter pleinement du site dans une ambiance à la fois ludique et rassembleuse. Les jeux d'eau ont notamment été conçus pour être accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Avec ces nouveaux aménagements, le Zoo sauvage souhaite bonifier l'expérience des visiteurs tout en offrant un espace de détente et de divertissement pour tous.

La Toundra arctique mise en valeur

Le secteur de la Toundra arctique a également fait l'objet d'importantes améliorations. Les visiteurs pourront notamment découvrir le nouvel habitat des trois renards arctiques ainsi qu'une toute nouvelle volière, qui enrichira l'expérience consacrée aux espèces des régions nordiques.

Le public pourra également observer Humphrey, un nouvel ours polaire mâle récemment arrivé au Zoo sauvage pour rejoindre les deux femelles déjà présentes sur le site.

Un soutien du ministère du Tourisme

La réalisation de ce projet a été rendue possible, entre autres, grâce à une aide financière de 300 000 $ du ministère du Tourisme et des contributions d’autres partenaires, dont la Ville de Saint-Félicien.

« Ce projet contribuera à rehausser l'offre touristique régionale, un secteur qui participe activement au dynamisme économique du Saguenay–Lac-Saint-Jean. En 2025, près de 710 entreprises touristiques généraient quelque 11 260 emplois dans la région. Selon les données les plus récentes, la contribution des secteurs liés au tourisme s'élevait à environ 511 M$ », a indiqué Nancy Guillemette, adjointe gouvernementale du ministre délégué aux Régions pour le Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Le projet a également bénéficié d'un soutien financier de 99 000 $ dans le cadre de l'Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme 2025-2027, à laquelle contribuent le ministère du Tourisme, Tourisme Saguenay–Lac-Saint-Jean, les MRC de la région et Promotion Saguenay.