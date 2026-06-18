SUIVEZ-NOUS

Jeudi, 18 juin 2026

Actualités

Temps de lecture : 45s

Manœuvres électorales frauduleuses

La condamnation de l’ex-mairesse Julie Dufour confirmée

Le 18 juin 2026 — Modifié à 13 h 15 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

La Cour supérieure a confirmé, dans une décision rendue le 18 juin, la condamnation de l’ancienne mairesse de Saguenay, Julie Dufour, pour manœuvres électorales frauduleuses. Le tribunal rejette ainsi l’appel de l’ex-élue, entérinant le jugement de première instance, rapporte Radio-Canada.

Dans sa décision, le juge Maxime Roy conclut que les gestes posés par Julie Dufour correspondent bien au comportement prohibé tel que défini par le Directeur général des élections du Québec. Par le fait même, Mme Dufour se voit interdit de voter et d’exercer une fonction publique élective pour une période de cinq ans.

Julie Dufour avait initialement été reconnue coupable le 20 août dernier d’un des trois chefs d’accusation portés contre elle. L’infraction retenue concernait un dossier impliquant l’ex-ministre libéral Serge Simard. En revanche, le tribunal n’avait pas retenu les accusations liées aux deux autres dossiers impliquant l’ancien conseiller municipal Jean-Marc Crevier ainsi que la candidate à la mairie Jacinthe Vaillancourt.

Par ailleurs, il est à noter que Julie Dufour s’était engagée à rembourser ses frais juridiques, initialement été assumés par la Ville de Saguenay, dans l’éventualité d’une défaite en appel.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Les paramédics bloquent le Secrétariat du Conseil du trésor
Publié à 17h00

Les paramédics bloquent le Secrétariat du Conseil du trésor

Tôt jeudi matin, plus de 300 paramédics provenant de différentes régions du Québec ont bloqué l’ensemble des accès au Secrétariat du Conseil du trésor, dans la capitale nationale. Pendant plusieurs heures, aucun employé n’a pu pénétrer dans l’édifice. Ce geste survient dans un contexte de profond mécontentement au sein du milieu préhospitalier. ...

LIRE LA SUITE

La confiance envers les institutions publiques en recul au Québec
Publié à 15h59

La confiance envers les institutions publiques en recul au Québec

D’après un sondage Léger réalisé pour le Barreau du Québec, 43 % des répondants estiment que leur confiance envers les institutions publiques a diminué au cours des dernières années, tandis que seulement 4 % jugent qu’elle s’est améliorée. Cette perte de confiance touche d’ailleurs plusieurs piliers de la société québécoise, allant du ...

LIRE LA SUITE

3 M$ pour de nouvelles installations au Zoo sauvage de Saint-Félicien
Publié à 15h35

3 M$ pour de nouvelles installations au Zoo sauvage de Saint-Félicien

Les visiteurs du Zoo sauvage de Saint-Félicien profitent désormais de nouvelles expériences touristiques destinées à toute la famille grâce à des investissements totalisant 3 M$. Réalisés au cours des derniers mois, ces aménagements viennent enrichir l'offre de l'établissement, qui accueille annuellement près de 150 000 visiteurs, dont environ 40 ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES