La condamnation de l’ex-mairesse Julie Dufour confirmée

La Cour supérieure a confirmé, dans une décision rendue le 18 juin, la condamnation de l’ancienne mairesse de Saguenay, Julie Dufour, pour manœuvres électorales frauduleuses. Le tribunal rejette ainsi l’appel de l’ex-élue, entérinant le jugement de première instance, rapporte Radio-Canada.

Dans sa décision, le juge Maxime Roy conclut que les gestes posés par Julie Dufour correspondent bien au comportement prohibé tel que défini par le Directeur général des élections du Québec. Par le fait même, Mme Dufour se voit interdit de voter et d’exercer une fonction publique élective pour une période de cinq ans.

Julie Dufour avait initialement été reconnue coupable le 20 août dernier d’un des trois chefs d’accusation portés contre elle. L’infraction retenue concernait un dossier impliquant l’ex-ministre libéral Serge Simard. En revanche, le tribunal n’avait pas retenu les accusations liées aux deux autres dossiers impliquant l’ancien conseiller municipal Jean-Marc Crevier ainsi que la candidate à la mairie Jacinthe Vaillancourt.

Par ailleurs, il est à noter que Julie Dufour s’était engagée à rembourser ses frais juridiques, initialement été assumés par la Ville de Saguenay, dans l’éventualité d’une défaite en appel.