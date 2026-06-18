Une sergente-détective et son fils honorés pour avoir sauvé un homme

La cérémonie de reconnaissance des policiers du Service de police de Saguenay (SPS), tenue mercredi après-midi à la salle Pierrette-Gaudreault du Mont Jacob à Jonquière, a donné lieu à d’émouvantes retrouvailles.

C’est qu’un septuagénaire a pu, pour la toute première fois lors de la cérémonie, renouer avec une policière et son fils qui lui ont sauvé la vie il y a sept mois auparavant, le 20 novembre dernier dans un restaurant. La sergente détective Marie-Pier Bergeron et son fils Nolan Vallée, 9 ans, ont tous deux été honorés pour avoir sauvé la vie de Laval Tremblay. Celle qui dans la vie de tous les jours œuvre au sein de l’escouade des crimes majeurs raconte les circonstances entourant l’acte d’héroïsme.

« Nous étions attablés au restaurant Au Vieux Duluth, pour la fête de ma belle-mère et de mon filleul. Puis à un moment donné, mon fils Nolan a vu un monsieur qui s'en allait vers la salle de bain. Il me dit : " Maman, le monsieur n'a pas l'air bien, il a de la misère à respirer ". J'ai alors attendu un moment parce que le monsieur était accompagné. Je me suis dit alors à moi-même que si jamais je ne voyais pas sa sortie de la salle de bain j’allais intervenir. Et là, en catastrophe, je vois un monsieur partir à la course dans le restaurant. Je me suis alors précipitée vers la salle de bain. Monsieur Tremblay était en train de s'effondrer au sol, en étant étouffé. J'ai alors fait la manœuvre de Heimlich, deux fois. Puis, des morceaux de nourriture sont ressortis, et il s'est mis à respirer, il était déjà mieux. Il était aussi capable de nous parler, donc ça allait définitivement déjà mieux. », explique-t-elle.

Il s’agissait aussi de la première fois où Mme Bergeron effectuait la manœuvre de Heimlich sur quelqu’un. Les premiers répondants sont ensuite arrivés au resto et tout a été pour le mieux par la suite.

Laval Tremblay est donc monté sur scène pour qu’il puisse remettre, en compagnie de la direction du SPS, un certificat de reconnaissance à la sergente-détective Bergeron et une mention de reconnaissance à son fils, le citoyen Nolan Vallée. La maman est très fière de son fils, saluant sa perspicacité et sa vivacité d'esprit. Marie-Pier Bergeron s’est dite particulièrement touchée de la reconnaissance manifestée par le septuagénaire lors de la cérémonie.

« Souvent, nous les policiers, dans le cadre de notre travail, on fait beaucoup de choses, on fait beaucoup d'interventions qui ne sont pas nécessairement remarquées. Parfois, c'est anodin à notre niveau, mais quand c'est perçu par le public... Monsieur Laval qui était présent mercredi, et qui était vraiment ému, c'était vraiment touchant, c'était vraiment plaisant. Puis d'être reconnu avec mon fils, c'est quelque chose qui possiblement n’arrive qu’une fois dans une vie. Tout cela fait en sorte que c’était vraiment émouvant et touchant lors de la cérémonie. », a-t-elle déclaré.

Un honneur à vivre

La sergente détective a vécu tout cela comme un très grand honneur à vivre, et parle aussi de cette retrouvaille avec le septuagénaire, sept mois après les événements.

« C’était vraiment un honneur d'être en sa présence hier, puis en la présence de toute ma famille, puis de mon fils également. C’était vraiment la première fois qu'on se revoyait. Monsieur Tremblay disait qu’il ne m'avait pas reconnue, il ne me connaissait pas du tout. En fait, il ne se souvenait plus de mon visage. Il m’a dit: « Moi, j'ai juste vu des jambes » (lors du sauvetage) ». La seule personne qu’il a reconnue, c'est mon conjoint qui était venu m’assister dans la salle de bain du resto, il lui avait parlé lorsqu’il avait repris du mieux. Il s’est souvenu de son visage, et de son nom. Mon conjoint est policier également. », de conclure Mme Bergeron.

Une belle journée

Un après-midi de reconnaissance qui couronnait donc de belle manière cette journée spéciale au Mont Jacob, où l’on a aussi souligné les années de service d’une dizaine de policiers et reconnu les actions méritoires d’une cinquantaine d’entre eux et celles de civils également, et où treize nouvelles recrues ont été assermentées.