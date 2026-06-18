SUIVEZ-NOUS

Jeudi, 18 juin 2026

Actualités

Temps de lecture : 1 min 17 s

La confiance envers les institutions publiques en recul au Québec

Le 18 juin 2026 — Modifié à 15 h 59 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

D’après un sondage Léger réalisé pour le Barreau du Québec, 43 % des répondants estiment que leur confiance envers les institutions publiques a diminué au cours des dernières années, tandis que seulement 4 % jugent qu’elle s’est améliorée.

Cette perte de confiance touche d’ailleurs plusieurs piliers de la société québécoise, allant du gouvernement aux tribunaux, en passant par les médias. Elle s’étend également à certains principes fondamentaux de l’État de droit, tels que l’indépendance des juges, le respect des droits et l’égalité devant la loi.

Bien que 60 % des citoyens considèrent que ces principes sont globalement bien respectés au Québec, des inquiétudes persistent. Ainsi, 66 % des répondants craignent notamment une influence politique sur les décisions judiciaires.

Sur le plan politique, la méfiance apparaît particulièrement marquée. Près de la moitié des répondants (45 %) disent ne pas faire confiance au gouvernement du Québec, tandis que la proportion grimpe à 67 % envers les partis politiques. Les médias traditionnels ne sont pas épargnés : 33 % des Québécois affirment ne pas leur faire confiance, une proportion en hausse.

Face à ces constats, le Barreau du Québec se dit préoccupé et appelle à une réflexion collective. L’organisation a d’ailleurs annoncé la tenue du premier Sommet québécois sur l’État de droit, les 8 et 9 septembre prochains au Palais des congrès de Montréal. L’événement devrait réunir quelque 750 participants issus des milieux des affaires, juridique, politique, académique et communautaire.

« Les données nous obligent à nous arrêter. Lorsque la confiance envers les institutions s'effrite, c'est l'équilibre même de notre démocratie qui est en jeu. Le Sommet marque le point de départ d'une démarche collective pour mieux comprendre ces enjeux, mais surtout, pour identifier et mettre en œuvre des actions concrètes visant à préserver et à renforcer l'État de droit au Québec. », a déclaré Me Marcel-Olivier Nadeau, bâtonnier du Québec.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Les paramédics bloquent le Secrétariat du Conseil du trésor
Publié à 17h00

Les paramédics bloquent le Secrétariat du Conseil du trésor

Tôt jeudi matin, plus de 300 paramédics provenant de différentes régions du Québec ont bloqué l’ensemble des accès au Secrétariat du Conseil du trésor, dans la capitale nationale. Pendant plusieurs heures, aucun employé n’a pu pénétrer dans l’édifice. Ce geste survient dans un contexte de profond mécontentement au sein du milieu préhospitalier. ...

LIRE LA SUITE

3 M$ pour de nouvelles installations au Zoo sauvage de Saint-Félicien
Publié à 15h35

3 M$ pour de nouvelles installations au Zoo sauvage de Saint-Félicien

Les visiteurs du Zoo sauvage de Saint-Félicien profitent désormais de nouvelles expériences touristiques destinées à toute la famille grâce à des investissements totalisant 3 M$. Réalisés au cours des derniers mois, ces aménagements viennent enrichir l'offre de l'établissement, qui accueille annuellement près de 150 000 visiteurs, dont environ 40 ...

LIRE LA SUITE

Mathieu Lacombe quittera la vie politique en automne
Publié à 15h30

Mathieu Lacombe quittera la vie politique en automne

Le ministre de la Culture depuis 4 ans, Mathieu Lacombe, a décidé de son avenir politique. Lors d’un point de presse, l’ancien ministre des Famille a annoncé qu’il ne se représentera pas pour la CAQ à l’automne prochain. Selon des informations recueillies par TVA, il avait convoqué les médias ce jeudi matin à une conférence de presse dans sa ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES