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Le Centre Le Phare dresse un bilan positif de son année 2025

Le 18 juin 2026 — Modifié à 08 h 56 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

Le Centre Le Phare, ressource alternative en santé mentale offrant un continuum de services adaptés aux besoins de la communauté depuis 42 ans, a tenu son assemblée générale annuelle, hier, à la salle Saint-Alphonse de La Baie.

L’événement a permis de présenter les réalisations marquantes de la dernière année ainsi que les perspectives de développement de l’organisme. Il y a été notamment question de l’ouverture de l’Ancrage, nouvelle ressource d’hébergement baieriveraine offrant un milieu de vie et d’accompagnement à des adultes vivant avec une problématique de santé mentale, en situation d’itinérance ou à risque de le devenir, d’exclusion sociale ou ayant un mode de vie instable et des jeunes issus des centres jeunesse.

Le Phare a également procédé à l’adaptation de son centre de jour afin de le rendre accessible aux personnes à mobilité réduite. L’ouverture de la Halte-chaleur et de la Buanderie communautaire a également permis d’offrir des services essentiels et accessibles aux personnes en situation de vulnérabilité.

Mentionnons qu’au cours de la dernière année, plus de 205 personnes ont été accompagnées à travers les différents services du Centre Le Phare.

L’assemblée a également permis de partager le témoignage touchant d’un usager du Centre, mettant en lumière l’impact concret des services offerts dans la communauté.

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