Le Centre Le Phare dresse un bilan positif de son année 2025

Le Centre Le Phare, ressource alternative en santé mentale offrant un continuum de services adaptés aux besoins de la communauté depuis 42 ans, a tenu son assemblée générale annuelle, hier, à la salle Saint-Alphonse de La Baie.

L’événement a permis de présenter les réalisations marquantes de la dernière année ainsi que les perspectives de développement de l’organisme. Il y a été notamment question de l’ouverture de l’Ancrage, nouvelle ressource d’hébergement baieriveraine offrant un milieu de vie et d’accompagnement à des adultes vivant avec une problématique de santé mentale, en situation d’itinérance ou à risque de le devenir, d’exclusion sociale ou ayant un mode de vie instable et des jeunes issus des centres jeunesse.

Le Phare a également procédé à l’adaptation de son centre de jour afin de le rendre accessible aux personnes à mobilité réduite. L’ouverture de la Halte-chaleur et de la Buanderie communautaire a également permis d’offrir des services essentiels et accessibles aux personnes en situation de vulnérabilité.

Mentionnons qu’au cours de la dernière année, plus de 205 personnes ont été accompagnées à travers les différents services du Centre Le Phare.

L’assemblée a également permis de partager le témoignage touchant d’un usager du Centre, mettant en lumière l’impact concret des services offerts dans la communauté.