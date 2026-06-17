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Centraide SLSJ

Des investissements de 3,5 M$ pour soutenir les organismes communautaires d’ici

Le 17 juin 2026 — Modifié à 14 h 56 min
Par Yohann Harvey Simard - Journaliste de l'Initiative de journalisme local

Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean annonce des investissements de 3 451 881 $ dans la région, soit 530 000 $ de plus que l’an dernier.

Cette somme se répartit entre les investissements réguliers, les différents fonds et projets et les services à la communauté. Celles-ci sont attribuées à la suite d’un processus rigoureux d’analyse des besoins et des demandes des partenaires communautaires du territoire.

« En plus des différents partenaires socioéconomiques, Centraide compte sur l’expertise de son comité des investissements sociaux afin de bien comprendre les réalités, les priorités et les besoins observés dans chacun des milieux. Ce travail permet de guider les choix d’investissement de façon éclairée et de s’assurer que les sommes engagées répondent aux enjeux vécus dans les communautés du Saguenay–Lac-Saint-Jean », souligne Martin St-Pierre, directeur général de Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Ce dernier ajoute : « l’annonce de nos investissements sociaux représente en quelque sorte la dernière étape de notre grande chaîne de solidarité. Grâce à la générosité des individus et des entreprises et à l’engagement de citoyens bénévoles de confiance, nous pouvons avoir un impact majeur et ainsi consolider notre filet de sécurité régional. Malgré ces beaux résultats, la mission n’est pas terminée, mais nous restons confiants de la fidèle générosité des gens d’ici. »

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