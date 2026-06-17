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Québec investit 1,5 M$ pour des travaux sur l’église Saint-Édouard

Le 17 juin 2026 — Modifié à 10 h 51 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le gouvernement du Québec a annoncé aujourd’hui un investissement de 1,5 million de dollars pour financer des travaux urgents à l’église de Saint-Édouard, située dans la Ville de Saguenay.

 Alors que le bâtiment patrimonial se trouve dans un état de dégradation avancée, cette intervention permettra la décontamination complète de l’édifice, l’étanchéisation, ainsi qu’à la remise à neuf des ouvertures. Elle permettra également le démantèlement de certains éléments intérieurs. Ces travaux s’inscrivent dans la continuité de ceux entrepris par la Ville de Saguenay en août 2025, qui comprenaient notamment la réfection de la toiture et la fermeture des persiennes.

« Au-delà de l'urgence des travaux à réaliser à l'église de Saint-Édouard, il y a aussi une vision. Je tiens à saluer le travail et l'engagement de la Ville de Saguenay dans ce projet de requalification. Son implication, depuis le début, notamment avec les premiers travaux déjà réalisés, démontre une volonté claire de préserver ce lieu au bénéfice des générations actuelles et de celles à venir. », a déclaré le député de Jonquière, Yannick Gagnon, qui a fait l’annonce du financement au nom du ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe.

Construite entre 1927 et 1928, l’église de Saint-Édouard est un ancien lieu de culte catholique qui se distingue par son architecture particulière reposant sur une technique peu courante combinant le béton et l’acier. Au fil de son histoire, l’édifice a connu des épreuves, notamment un incendie en 1989. Des travaux avaient alors permis de restaurer le bâtiment sans altérer son apparence.

L’église a été désacralisée après la tenue de sa dernière messe le 15 janvier 2006. Aujourd’hui, les autorités municipales souhaitent lui donner une nouvelle vocation.

« L'église Saint-Édouard est un morceau de notre histoire et de notre patrimoine. Depuis le début de mon mandat, la Ville de Saguenay est engagée à trouver des solutions pour requalifier ce bâtiment, en un projet structurant : sa transformation en bibliothèque municipale. Je remercie le gouvernement du Québec pour ce soutien essentiel qui nous permet de soutenir le patrimoine à Saguenay. », a déclaré Luc Boivin, maire de Saguenay.

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