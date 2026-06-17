La SNQ est à la recherche d’une œuvre pour honorer Marc-André Bédard

La Société nationale des Québécoises et Québécois du Saguenay-Lac-Saint-Jean (SNQ) a lancé mardi un appel de projets artistiques dans le but de rendre hommage à l’ex-député et ex-ministre de la Justice Marc-André Bédard.

Le projet, dont l’appel auprès des artistes sera lancé ce vendredi 19 juin, consiste à concevoir et implanter une œuvre sculpturale figurative permanente dans le secteur du centre-ville de Chicoutimi, sur un terrain envisagé à proximité de la cathédrale, un lieu cher au cœur du regretté politicien.

L’initiative, qui est entièrement celle de la SNQ, vise à souligner l’apport de Marc-André Bédard, offrir un lieu de mémoire accessible, ainsi que mettre en valeur l’identité et l’histoire régionales. Les artistes de la région pourront soumettre leur projet d’ici la fin du mois d’août. Le comité de sélection, composé de représentants de la ville, de la SNQ, de la famille Bédard, d’architectes et d’urbanistes devront ensuite déterminer quelle œuvre sera la plus représentative.

« Je pense que c'est une belle initiative de la SNQ qui est très active dans la région et au Québec. De penser à Marc-André, c'est sûr que nous sommes honorés. Le fait de regrouper l'œuvre de Marc-André, son dévouement pour le Québec, mais aussi pour la région. Il a marqué évidemment par son militantisme, mais aussi par son implication qui a débordé l'aspect politique, on le sait. Et là, on a réussi à réunir l'aspect qu’il était impliqué dans sa communauté, mais particulièrement dans les 20 dernières années auprès de la cathédrale. », a déclaré le fils de l’ex-politicien, Stéphane Bédard.

Bougie d'allumage?

Le vice-président de la SNQ, Normand Letendre, espère que le fait de mettre en lumière une personnalité publique si appréciée ouvre la porte, et que d’autres suivront.

« Cette personne-là a tellement livré à la société et à la région qu'il fallait faire quelque chose pour lui. Et en même temps, on espère que ce deviendra une bougie d'allumage, parce qu'honnêtement, il y a beaucoup d'autres personnages au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui mériteraient d'être reconnus. C'est le temps qu'on reconnaisse les gens qui sont passés avant nous. Alors c'est dans cet esprit-là qu'on a choisi Marc-André, parce qu’on pensait que ce serait facile à vendre, puis qu'il le méritait. », a-t-il déclaré.

Invitation aux artistes

La directrice générale de la SNQ, Mélanie St-Gelais, invite les artistes à participer et à laisser libre cours à leur inspiration, dans le but de créer l'œuvre tant recherchée.

« C'est de vraiment laisser une liberté artistique aux gens de nous présenter les projets qu’ils jugent à la hauteur de l'homme. On ne veut justement pas limiter l'artiste dans ça, c'est un processus artistique, puis c'est important de le respecter du début à la fin. Alors à la fin, on va avoir un jury de sélection. Puis c'est sûr que la famille va toujours avoir le droit de veto sur la sculpture. Notre objectif, c'est vraiment d'aller avec la sculpture qui va représenter le plus possible « l'homme ». Le personnage à la hauteur, le personnage qu'on adore. », a-t-elle expliqué.

Rappelons que l’initiative s’inscrit également dans le cadre des activités du 350e de Chicoutimi et de celui de son poste de traite.