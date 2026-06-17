La Traversée internationale du lac Saint-Jean dévoile sa programmation

La Traversée internationale du lac Saint-Jean a levé le voile, aujourd’hui, sur la programmation complète de sa 72e édition, qui se tiendra du 18 au 25 juillet 2026 à Roberval. Fidèle à sa réputation, l’événement proposera une semaine bien remplie mêlant compétitions de nage, spectacles, activités familiales et événements populaires.

Tout au long des festivités, la Place de la Traversée sera animée par Les Fous du Roi. Les visiteurs pourront également profiter d’un parc à vélos libre-service afin de favoriser les déplacements actifs. Un service de navette gratuit sera par ailleurs mis en place les 23, 24 et 25 juillet pour faciliter l’accès au site. Les billets journaliers seront offerts au coût de 45 $ plus taxes pour la soirée du jeudi et de 40 $ plus taxes pour celles des 24 et 25 juillet.

Les activités débuteront dès le samedi 18 juillet avec le Défi Gravel Bike du Parc régional de la Couronne et le symposium artistique « Courant d’art », organisé par le regroupement des artistes et artisans de Roberval. En après-midi, la population pourra assister à la Course de tacots sur l’avenue Bergeron ainsi qu’à un tournoi amical du Club de pétanque de Roberval.

Le lendemain, la journée du dimanche sera consacrée à la Course à pied Uniprix Julie Beaupré de la Traversée, une étape de la Coupe Autocar Jeannois 2026, avec des parcours de 1, 3, 5 et 10 kilomètres. Le symposium « Courant d’art » se poursuivra en parallèle au long de la journée.

Le lundi 20 juillet, une vente de trottoir du Frip-Bazar animera la Place de l’Église. En soirée, la scène sera occupée par les participants de la finale locale de Secondaire en spectacle ainsi que par le groupe Les Briseurs de Cœurs, qui revisitera les classiques de la musique québécoise.

Le mardi 21 juillet, les festivités s’ouvriront tôt avec le déjeuner des Placotteux. La Journée Jeunesse IGActive offrira ensuite une programmation destinée aux plus jeunes, incluant jeux gonflables et activités à la plage Pointe-Scott, en plus du Défi Plouf. En soirée, une séance de danse en ligne country pop animée par Équipat-ssion précédera la prestation de Nate Yerg en trio.

Le mercredi 22 juillet marquera un moment clé de l’événement avec la présentation officielle des nageurs et des guides de cette 72e Traversée. La journée comprendra également du maquillage gratuit pour les enfants, le concours de la meilleure tourtière et le Souper dans les rues Loto-Québec. En soirée, le groupe The Vinyls et le DJ MorenzN’Mao monteront sur scène.

Les spectacles à la Place de la Traversée débuteront le jeudi 23 juillet. Après l’animation des Fous du Roi, le public pourra assister au spectacle du groupe Classe Moyenne, suivi de l’auteur-compositeur-interprète américain Phillip Phillips.

Le vendredi 24 juillet sera consacré aux compétitions, avec le départ du 34e Marathon de la relève Rio Tinto à Mashteuiatsh, suivi de la compétition Uniprix Julie Beaupré. En soirée, Laurence St-Martin suivi de Fredz, avec son spectacle « On s’enverra des fleurs », prendront le relais sur scène.

Le point culminant de l’événement surviendra le samedi 25 juillet avec la 72e Traversée internationale du lac Saint-Jean. Les nageurs s’élanceront à 8 h depuis le quai municipal de Péribonka, tandis que le public pourra suivre leur progression en direct à la Place de la Traversée. L’arrivée est prévue vers 14 h, suivie du Sprint d’arrivée Tim Hortons et de la cérémonie des gagnants. La soirée se conclura avec les spectacles de Gab Bouchard et des Trois Accords, ainsi que les traditionnels feux d’artifice.

« Depuis plus de 70 ans, la Traversée internationale du lac Saint-Jean rassemble notre communauté autour du dépassement de soi, de la fierté régionale et de moments inoubliables. Notre 72e édition reflète parfaitement cet esprit en proposant une programmation riche et diversifiée qui saura plaire à tous les publics. Nous invitons les Robervalois, les festivaliers et les amateurs de natation en eau libre à venir célébrer avec nous cette grande fête estivale qui fait rayonner notre région bien au-delà de nos frontières. », a souligné Mme Jessica Tremblay, présidente du conseil d’administration.