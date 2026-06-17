Inauguration d’un nouveau CPE sur le terrain du Cégep de Chicoutimi

La journée d’hier marquait l’inauguration d’un nouveau CPE baptisée « Campus des lutins » directement sur le terrain du Cégep de Chicoutimi. Pour l’occasion, la ministre de la Famille, Catherine Blouin, était présente, entourée de l’équipe du CPE, de membres de son conseil d’administration, de représentants de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) et du Cégep de Chicoutimi, ainsi que du maire de Saguenay, Luc Boivin.

Situé sur le terrain du Cégep, à l’arrière du pavillon principal de l’UQAC, ce nouveau centre de la petite enfance offrira 100 places, dont 20 destinées aux enfants de moins de 18 mois. La priorité sera accordée aux enfants ayant des besoins particuliers, aux enfants de parents étudiants ainsi qu’à ceux des employés des deux établissements d’enseignement.

Le projet a pu voir le jour grâce à un investissement de cinq millions de dollars du gouvernement du Québec. L’UQAC a également contribué en prenant en charge la réalisation des devis et des travaux, tandis que le Cégep de Chicoutimi a offert le terrain et financé les études de faisabilité, les analyses environnementales ainsi que la décontamination du site.

« L’installation Campus des lutins représente bien plus qu’un nouvel établissement : il s’agit d’un projet porteur pour notre communauté et pour les familles. Avec nos partenaires, nous avons voulu créer un milieu de vie inspirant, accessible et adapté aux réalités d’aujourd’hui. », a déclaré Sandra Larouche, directrice générale du CPE.

L’ouverture des groupes se fera progressivement au fur et à mesure de l’embauche du personnel, alors que la direction poursuit activement ses efforts de recrutement.

90 000 $ pour prolonger le trottoir sur la rue Newton

En marge de l’inauguration, les élus de l’arrondissement de Chicoutimi ont confirmé l’octroi de 90 000 $ pour compléter un tronçon de trottoir sur la rue Newton, dans le secteur de l’UQAC. Cette décision, entérinée lors de la séance d’arrondissement tenue mardi midi, vise notamment à améliorer la sécurité des piétons à proximité du CPE.

« La sécurité de nos citoyens, en particulier celle des enfants et des familles, est une priorité, et c’est pourquoi nous étions unanimes pour ce projet. », a déclaré le président de l’arrondissement de Chicoutimi, Michel Tremblay.

Le financement pour ce projet provient du solde des budgets de voirie du Plan triennal d’investissement 2022. Sur un résiduel de 110 000 $, une somme de 90 000 $ est affectée au projet de trottoir, tandis que les 20 000 $ restants seront consacrés à des travaux de pavage dans le rang Saint-Henri, à Laterrière.

Pour ces travaux s’ajoute un montant supplémentaire de 40 000 $, issu du fonds d’investissement du district 12, également adopté lors de la séance. Les travaux sont prévus à partir de l'intersection du chemin des Prés vers le sud.

« Même si c’est un rang secondaire, il est emprunté par plusieurs automobilistes et il s’agit d’un lien vers la base militaire de Bagotville. À certains endroits, l’asphalte datait de 40 ans, alors c’est une très bonne nouvelle. », a mentionné la conseillère du district 12, May Gagnon.