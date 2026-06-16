Passerelle piétonne : Rio Tinto offre 500 000$ à Saguenay

Une entente de principe a été signée entre la ville de Saguenay, Rio Tinto et la Première Nation de Mashteuiatsh pour la création d’une passerelle piétonne qui reliera la piste cyclable du boulevard Saguenay au Poste-de-Traite-de-Chicoutimi.

Le projet est pour l’instant estimé à 1,5 million de dollars pour la Ville, mais le montant n’est pas définitif. « Ça va sûrement être moins », affirme le maire de Saguenay, Luc Boivin. Rio Tinto participe de son côté à hauteur de 500 000 dollars en billettes d’aluminium.

Le maire de la Ville a déposé une demande de contribution sur le bureau de la ministre, Christine Fréchette, mais « malgré des engagements verbaux d’anciens représentants du gouvernement, il n’y a pas eu encore de confirmation ». Luc Boivin confirme que la Ville « met un coup de pression » dans ce dossier.

Mettre en valeur le poste de traite

Des étudiants au postdoctorat en ingénierie civile à l’UQAC travailleront en partenariat avec la Ville sur la création du plan de la passerelle. Des étudiants en arts collaboreront quant à eux avec Mashteuiatsh sur le design.

En plus d’offrir un itinéraire sécuritaire pour rejoindre l’autre rive de la rivière, la passerelle permettra de « mettre en valeur le poste de traite de Chicoutimi », explique la représentante de Rio Tinto, Stéphanie Gignac. Le maire de la Ville confirme : « C’est un site qui mérite d’être mis en valeur. »

Pour l’élue de Mashteuiatsh, Julie Léveillé, ce projet est « porteur de sens et de mémoire collective ». La future passerelle vient « rappeler de manière concrète et durable l’importance de cette collaboration avec les peuples ».

Sans aucune confirmation du début des travaux, la Ville assure que la passerelle verra le jour au printemps 2028.